İsrail petrol sızıntısından İran’ı sorumlu tuttu: Çevre terörizmi

İsrail’de şubat ayında birkaç yüz ton petrol katranı İsrail kıyılarına vurarak ülkenin Akdeniz kıyı şeridinin yaklaşık 160 kilometresinin etkilemişti.

İsrail Doğa ve Parklar İdaresi ise olayı, ülkenin yıllardır görülen en kötü doğal afeti olarak nitelendirmişti. İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin meydana gelen petrol sızıntısını "terör" olarak nitelendirdiğini ve İran’ın felaketle bağlantılı olduğuna inandığını kaydetti.

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“İran çevreye zarar vererek terörizme devam ediyor”

Gamliel, Tel Aviv’in bu olayı sadece bir çevre suçu olmadığını, bir çevre terörizmi olduğunu keşfettiğini ve çevresel saldırıdan İran’dan ayrılan bir Libyalı şirketin sahip olduğu korsan gemisinin sorumlu olduğunu belirtti. Bakan Gamliel, "İran, terörizmle sadece nükleer silahların yardımıyla ya da sınırlarımız boyunca kendisini göstermeye çalışarak uğraşmıyor. İran çevreye zarar vererek terörizme devam ediyor. Çevreye zarar ve kirliliğe karşı mücadelemiz ülkelere yayılan bir mücadeledir" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Gamliel, ilerleyen zamanda olay hakkında daha fazla bilgi vereceğini belirtti.

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