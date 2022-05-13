Dünya İsrail polisi Al Jazeera muhabirinin cenaze töreni öncesinde Kudüsteki önlemlerini artırdı
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İsrail polisi Al Jazeera muhabirinin cenaze töreni öncesinde Kudüs'teki önlemlerini artırdı

İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni öncesinde Kudüs'teki güçlerini artırdığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İsrail polisi Al Jazeera muhabirinin cenaze töreni öncesinde Kudüsteki önlemlerini artırdı
Arşiv.

İşgalci İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Şirin Ebu Akile'nin evine baskın
OYNAT 00:34
İşgalci İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Şirin Ebu Akile'nin evine baskın
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria kenti Cenin'de haber yaparken İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu vurularak öldürülen El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin evine baskın düzenledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, İsrail polis güçlerinin Ebu Akile'nin öğleden sonra gerçekleştirilecek cenaze töreni için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ve Mescid-i Aksa çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

Öte yandan, Kudüs'teki Ulusal ve İslami Güçler, bir günlük grev ve yas ilan ettiklerini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, cuma namazını Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Fransız Hastanesi meydanında kılma çağrısında bulunuldu.

İşgalci İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Şirin Ebu Akile'nin evine baskın
OYNAT 00:34
İşgalci İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Şirin Ebu Akile'nin evine baskın
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria kenti Cenin'de haber yaparken İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu vurularak öldürülen El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin evine baskın düzenledi.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
OYNAT 00:59
Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Al-Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında işgalci İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Ebu Akile'nin cenazesi, Cenin kentindeki İbn-i Sina hastanesine getirildi.

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