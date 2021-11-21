Dünya İsrail polisi, Doğu Kudüste bir Filistinliyi katletti
ORTADOĞU

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi katletti

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "silahlı saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
İsrail polisi, Doğu Kudüste bir Filistinliyi katletti
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın ve Eski Şehir'in tüm kapılarını giriş ve çıkışlara kapattı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "silahlı saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle ateş açtığı bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda yaralanan iki sivilin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, iki polisin de hafif yaralandığı aktarıldı.

AA

Saldırganın etkisiz hale getirildiği ve bölgeye takviye kuvvet gönderildiği kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, yaralı sivillerden biri hayatını kaybetti. İsrail basınından Kanal 12 de ölen kişinin Yahudi yerleşimci olduğunu duyurdu.

Basında çıkan haberlerde, ateş açan kişinin Filistinli olduğu ve olay yerinde öldürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın ve Eski Şehir'in tüm kapılarını giriş ve çıkışlara kapattı.

İşgalci İsrail askerleri 13 Filistinli çocuğu gece yarısı uyandırıp fotoğraflarını çekti
OYNAT 00:58
İşgalci İsrail askerleri 13 Filistinli çocuğu gece yarısı uyandırıp fotoğraflarını çekti
İşgalci İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinde gece yarısı bir eve düzenledikleri baskında 13 çocuğu avluya çıkartarak fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, söz konusu olaya ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde El Halil'de Filistinlilerin yaşadığı bir eve gece saatlerinde baskın düzenleyen İsrail askerlerinin evdeki 13 çocuğu uyandırarak avluya çıkardığı, aile üyelerinin de askerlerin emirlerine uyarak ağlayan bazı çocukları sakinleştirmeye çalıştığı ve çocukları bir araya topladığı görülüyor.

Çocukların fotoğrafını çeken askerin, küçüklere gülümsemeleri için 'peynir' dediği anlar görüntülere yansıyor.


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