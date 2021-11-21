İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi katletti

Spor

Süper Lig'de derbi günü: 3 puandan daha fazlası

Futbolseverlerin merakla beklediği gün geldi çattı. Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı’nda zorlu bir 3 puan mücadelesine çıkacak. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hem zirve ile farkın daha fazla açılmasını engellemek hem de psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için sahada mücadele edecek.