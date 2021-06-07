Dünya İsrail polisi El Cezire muhabirinin kolunu kırdı
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İsrail polisi El Cezire muhabirinin kolunu kırdı

İsrail polisi bir El Cezire muhabirinin kolunu kırdı. El Cezire Kudüs bürosu şefi Velid Ömeri, yaptığı açıklamada Budeiri'nin bölgeden düzenli olarak haber yaptığını ve cumartesi gecesi gözaltına alındıktan saatler sonra serbest bırakıldığını açıkladı. Ömeri, Budeiri'nin pazar günü Kudüs Hadassah Hastanesi'nde tedavi altına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
İsrail polisi El Cezire muhabirinin kolunu kırdı
İsrail sınır polisi, El Cezire (Al Jazeera) televizyonunun haber muhabiri Givara Budeiri'yi gözaltına aldı.

İsrail sınır polisi, El Cezire (Al Jazeera) televizyonunun haber muhabiri Givara Budeiri'yi gözaltına aldı. Polisin darp ettiği belirtilen muhabirin kolu kırıldı. İsrail polisinin ayrıca aynı bölgede sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ve benzer olayları dünyaya duyuran Filistinli aktivist Muna el-Kurd'u da tutukladığı belirtildi.

Euronews'te yer alan habere göre El Cezire'nin uydu kanalı için çalışan kıdemli gazeteci Givara Budeiri, Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gelişen olayları dünyaya duyuruyordu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

El Cezire Kudüs bürosu şefi Velid Ömeri, yaptığı açıklamada Budeiri'nin bölgeden düzenli olarak haber yaptığını ve cumartesi gecesi gözaltına alındıktan saatler sonra serbest bırakıldığını açıkladı. Ömeri, Budeiri'nin pazar günü Kudüs Hadassah Hastanesi'nde tedavi altına alındığını açıkladı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

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