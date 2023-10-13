İsrail polisi Filistinlilerin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'ya girişlerine engel oluyor

Türkiye Gençlik Vakfı 2023 Teşkilat Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'nun birçok bölgesinde yaşanan çatışmalara değindi. "Orantısız şiddet daha fazla şiddete ve yıkıma sebep olacak" diyen Erdoğan, "Şu anda Gazze'de ekmek, elektrik yok. Bunlar İnsan Hakları İnsan Beyannamesi'ne ters. Hani nerede Batı?" tepkisini gösterdi. Sözlerinin devamında İsrail işgaline arka çıkan ABD'ye de yüklenen Erdoğan, "ABD nere? Filistin, Doğu Akdeniz nere? Senin orada ne işin var?" diye konuştu.