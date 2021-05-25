Dünya İsrail polisi Kudüste 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı
ORTADOĞU

İsrail polisi Kudüs'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Beyt Hanina beldesinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
İsrail polisi Kudüste 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezi, ismi belirtilmeyen Filistinli çocuğun gözaltına alınma anına ilişkin görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, 10 yaşındaki çocuğun gözaltına alınırken kardeşlerinin, ağladığı ve serbest bırakılması için polise yalvardıkları görülüyor.

Öte yandan, görgü tanıkları İsrail polisinin, çocuğu bir müddet polis aracında tuttuktan sonra salıverdiğini ifade etti.

Filistinli çocuğun neden gözaltına alındığına ilişkin bilgi verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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