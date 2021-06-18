Dünya İsrail polisinden Mescid-i Aksada Filistinlilere müdahale
ORTADOĞU

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale

İsrail polisi Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

Haber Merkezi AA
İsrail polisinden Mescid-i Aksada Filistinlilere müdahale
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale

Yüzlerce Filistinli, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplandı. Hazreti Muhammed lehine slogan atan Filistinliler, bir süre sonra Harem-i Şerif’in avlularında yürüyüşe geçti.

  • İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın Silsile (Zincirli) Kapısı bölgesinde Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı.

Hazreti Muhammed’e hakaret etmişlerdi

İsrail polisinin müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler yaralandı. Mescid-i Aksa’daki olaylar devam ediyor. Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda "bayrak yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e hakaret etmişlerdi.

Kudüs'te işgalci İsrail polisi teravih namazı sonrası Filistinlilere yine müdahale etti
OYNAT 01:00
Kudüs'te işgalci İsrail polisi teravih namazı sonrası Filistinlilere yine müdahale etti
İsrail polisi, Ramazanın 4'üncü gününde de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin çevresinde Filistinli gençlere müdahalede bulundu. Eski Şehir'deki Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazının ardından Şam Kapısı çevresinde toplanan onlarca Filistinli genç ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı. Zaman zaman sloganlar atan Filistinli gençlere, İsrail polisi ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisi bazı Filistinli gençleri gözaltına alırken, bazı gençleri de darp etti. Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda dün akşam da İsrail polisi Filistinli gençlere müdahale etmişti. Ramazan ayının ilk günü de dahil olmak üzere İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında olaylar yaşanmaya devam ediyor.

İsrail polisi sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate müdahale etti: 10 yaralı
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İsrail polisi sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate müdahale etti: 10 yaralı

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