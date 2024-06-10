|
Dünya

İsrail polisinden Ulaştırma Bakanlığına 'yolsuzluk' baskını

İsrail polisinin, yolsuzluk iddiaları soruşturması kapsamında Ulaştırma Bakanlığına baskın düzenleyerek arama yaptığı ve çok sayıda belgeye el koyduğu bildirildi.

14:29 - 10/06/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Yerel basının İsrail polisine dayandırdığı haberlerde, polisin Batı Kudüs'teki Ulaştırma Bakanlığına baskın düzenlediği belirtildi.

Ulusal Suçlar Birimi tarafından düzenlenen baskın sırasında polisin Bakanlıkta arama yaptığı ve çok sayıda belgeye el koyduğu ifade edildi.

Baskının, Ulaştırma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmayla ilgili olduğu kaydedildi.

Soruşturmanın, Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in "kendisine siyasi olarak yardımcı olan yerel yetkililere sistematik olarak ayrıcalıklı muamele gösterdiği" yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

Polisten yapılan açıklamada, Bakan Regev'in de soruşturmanın konusu olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.



#israil
#Ulaştırma Bakanlığı
#yolsuzluk
33 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kars Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024