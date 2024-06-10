İsrail polisinden Ulaştırma Bakanlığına 'yolsuzluk' baskını

Gazze’de Filistinlilere yapılan katliam ve soykırımlar Gazze’nin dışına çıktı. Ürdün ve Mısır’ın toprak bütünlüğünü tehdit eder hale geldi. Mısır’da 1979 tarihinde ABD ve Mısır arasında imzalanan Kamp David anlaşması şu anda İsrail tarafından geçersiz hale getirildi. Başkan Erdoğan İsrail Gazze’de yalnız Filistinlilere saldırmıyor bize saldırıyor bize açıklamasını yaptı. HAMAS Gazze’de Anadolu’dan ileri hat savunması yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Bu azgın terör devleti eğer durdurulmazsa