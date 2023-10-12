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İsrail Sağlık Bakanı'ndan 'insanlık dışı' talimat: Saldırı düzenlerken yaralanan Filistinlilerin tedavisini durdurun

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilere yönelik skandal bir talimat verdi. Başbakan Netanyahu'ya yazdığı mektubunda 'Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

07:16 . 12/10/2023 Perşembe
AA
İsrail Sağlık Bakanı Arbel, saldırı düzenlerken yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceklerini açıkladı

İsrail Sağlık Bakanı Arbel, saldırı düzenlerken yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceklerini açıkladı

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.


Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu. ​​​​​​​





#Aksa Tufanı
#gazze
#israil
#İsrail Sağlık Bakanlığı
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