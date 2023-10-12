İsrail Sağlık Bakanı'ndan 'insanlık dışı' talimat: Saldırı düzenlerken yaralanan Filistinlilerin tedavisini durdurun

İsrail Sağlık Bakanı Arbel, saldırı düzenlerken yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceklerini açıkladı
Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.
Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu.