Dünya İsrail saldırıları nedeniyle Gazzedeki çocukların yüzde 91i travma yaşadı
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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki çocukların yüzde 91'i travma yaşadı

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail'in son saldırılarının ardından Gazze Şeridi'ndeki çocukların yüzde 91'inin psikolojik travma yaşadığını açıkladı. Raporda ayrıca, İsrail saldırıları sırasında 72 bin çocuğun yaşadığı evi terk ederek Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) bağlı okullara veya akrabalarının evine sığınmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
İsrail saldırıları nedeniyle Gazzedeki çocukların yüzde 91i travma yaşadı
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İsviçre merkezli Euro-Med, İsrail'in son saldırılarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan çocukların psikolojisine etkilerini inceleyen bir rapor yayımladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocukların ve kadınların u'e varan bir çoğunlukta yaşadığı yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine orantısız saldırılar düzenlediği kaydedilen raporda, her 10 çocuktan 9'unun travma yaşadığı aktarıldı.

Raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 66 çocuğun hayatını kaybettiği, vücuduna kalıcı hasar alanlar da dahil en az 470 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Saldırılarda, 241 çocuğun ebeveynlerinden birini veya her ikisini birlikte kaybettiği dile getirilen raporda, 5 bin 400 çocuğun yaşadığı evin tamamen yıkıldığı, 42 bin çocuğun yaşadığı evin ise hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

72 bin çocuk evini terk etmek zorunda kaldı

Raporda ayrıca, İsrail saldırıları sırasında 72 bin çocuğun yaşadığı evi terk ederek Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) bağlı okullara veya akrabalarının evine sığınmak zorunda kaldığı ifade edildi.

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren Gazze saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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