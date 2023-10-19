İsrail saldırıları nedeniyle Şifa Hastanesine sığınan binlerce Filistinli içecek su bile bulamıyor: Cehennemden kaçtık

İsrail saldırıları nedeniyle Şifa Hastanesine sığınan binlerce Filistinli, içecek su bile bulamıyor.
İsrail'in Gazze'deki yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarından kaçan binlerce Filistinli, kentin batısındaki Şifa Hastanesine sığındı.
"Cehennemden kaçtık"
İsrail'in evlerinin bulunduğu bölgeye saldırılarından kaçarak Şifa Hastanesine sığınanlardan biri de 6 kişilik Saada ailesi. İsrail savaş uçaklarının hastane yakınında bir binaya saldırı düzenlemesine rağmen aile, hastanenin kendileri için İsrail'in füzelerinden uzak güvenli bir yer olduğuna inanıyor.
Babasının hasta olduğunu ve böbrek yetmezliği çektiğini aktaran Saada, şu anki koşullarını şöyle anlattı:
"Burada hayat yok"
Toplam 6 kişiden oluşan Beravi ailesi de sığındıkları hastane bahçesinde yıpranmış bir yatak ve kartonların üzerinde yatıyor.
Beravi, "İsrail'in Gazze şehrinin doğusundaki bölgemizi bombalaması, çocukları öldürmesi ve evleri tamamen yok etmesi nedeniyle evlerimizden sürüldük. Başımıza gelebilecek bir sağlık felaketinden korkuyoruz. Huzurumuz yok ve biz de Arap ülkelerinin de yanımızda olacağını umuyoruz." diye konuştu.
"Su ve elektrik yok"
Şifa Hastanesi bahçesinde kurdukları çadırda ailesiyle yaşayan 12 yaşındaki Melek Heniyye ise savaşın devam etmesinden dolayı sürekli korktuğunu söyledi.
Küçük Melek, yaşadıkları dramı şu sözlerle anlattı:
Çocuklar savaşın bitmesini diliyor
Melek'in dileğini paylaşan 13 yaşındaki Muhammed el-Mevla da savaşın bitmesini ve evlerine dönüp normal bir hayat yaşayabilmek istediğini söyledi.
Önce bir okula sığındıklarını ardından ve okulun bombalama tehdidi altında olduğu bilgisini aldıklarını belirten Muhammed, güvenli olduğunu düşündükleri için Şifa Hastanesi bahçesine geldiklerini aktardı.
"Çok zor bir hayat yaşıyoruz." diyen Muhammed, aile fertlerinin bazı eşyaları almak için eve döndüğü sırada yakındaki sitelerin bombalanması sonucu öldüğünü dile getirdi.