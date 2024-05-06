İsrail saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

ABD öğrencilerin Filistin’e destek gösterileriyle sarsılırken Fransa’da da birçok üniversitede eylem var. Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Sorbonne Üniversitesi öğrencisi Salim Talahmeh düzenledikleri gösterilere dair, “Bizim için onur meselesi. Gazze’de binlerce sivil katledilirken yerimizde duramazdık. Şu an daha önemli bir işimiz olduğunu düşünmüyorum” dedi.