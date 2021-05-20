İsrail saldırısında 12 yaşındaki kızını kaybeden anne: Ölmeden önce kaçmak için bana çanta getirdi kızımın suçu neydi?

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivil yerleşimleri, sağlık merkezlerinin ardından bölgedeki Cibaliye Mülteci Kampı'na bomba yağdırdı. Dün gece gerçekleştirilen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 5 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin arasında yer alan 12 yaşındaki Dima Assaleya'nın babaannesinin feryadı yürekleri dağladı.





ELİNDE KASE İLE ÖLDÜ

Assaleya büyükannesi, "Elinde bir kase taşıyordu, yemek yapan annesine yardım etmek istemişti. Onun suçu neydi?" ifadelerini kullandı.

"ARAP HÜKÜMETLERİ NEREDE?"

İsrail saldırısında torunu Assaleya'yı kaybeden yaşlı kadın, İsrail zulmünü lanetleyerek, " Çocuklarımızın yaşadığı adaletsizliği, öldürülen çocukları ve yıkılan evleri nasıl bombaladıklarını görmek için Arap ülkeleri nerede? Arap hükümetleri ve halkları nerede? Ateşkes istemiyoruz. Direnişin bu suçlara karşılık vermesini istiyoruz. Bu masum çocuğun hakkını istiyoruz. Direnişin İsrail’e füze fırlatmasını istiyoruz. Bu çocuk masum ve hiçbir günahı yoktu. İsrail ile ateşkes istemiyoruz; hepimiz şehidiz. Oğlum hedef alındı ve öldürüldü. İsrail'e karşı savaşımızda Allah'a bağlıyız ve güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

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"ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE BANA ÇANTA GETİRDİ"

Saldırıdan bir gün önce kızının bombardımandan kaçmak için çanta aldığını ifade eden anne Assaleya, “Kızım şehit olacağını hissetti. Saldırıdan bir gün önce bu getirdiği çantası bana getirerek, anne bombalardan korkuyorum. Bu çanta ile birlikte okula kaçarız dedi bana.Benim kızımın suçu neydi?" diyerek, gözyaşlarına boğuldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda şehit olan 12 yaşındaki Dima Assaleya için El-Andounisi Hastanesi önünde cenaze namazı kılındı.



CAN KAYBI 230'A YÜKSELDİ

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı,10 Mayıs’ta Filistin-İsrail arasındaki çatışmanın başlamasından bu yana 17’si yaşlı, 39’u kadın ve 65’i çocuk olmak üzere 230 Filistinli öldürüldü ve 1760 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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OYNAT 00:54 Kızlarını İsrail'in hava saldırılarından korkmamaları için teskin eden baba bombardımanda hayatını kaybetti​ Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının bombardımanı sırasında kızlarının yaşadığı korkuyu, dikkatlerini dağıtarak yenmeye çalıştığı anları sosyal medyada paylaşan Filistinli Ahmed Mansi'nin, hava saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.



Görüntünün sonunda İsrail savaş uçağının çıkardığı ses nedeniyle Sara ve Hala'nın yüzündeki korku, baba Mansi'nin onları sakinleştirmek için gösterdiği çaba kameraya yansıyor.



Filistin basınında yer alan haberde Mansi'nin söz konusu videoyu kaydettikten 3 gün sonra 15 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.



İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. BiP'te paylaş

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