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İsrail Savaş Kabinesi'nde İran anlaşmazlığı: 'Hemen karşılık verilsin' teklifi reddedildi

İsrail'deki Savaş Kabinesi'nin üyeleri arasında İran'ın saldırısına nasıl ve ne zaman cevap verileceği konusunda anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ile Gadi Eisenkot'un 13 Nisan'da İran'ın saldırısına hemen karşılık verilmesini önerdiği ancak bu teklifin reddedildiği aktarıldı.

07:26 - 15/04/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

İsrail Kanal 12 Televizyonu, İsrail Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında gerçekleştirdiği ve İran'a verilecek yanıtın değerlendirildiği toplantıyla ilgili bilgi paylaştı.


Haberde, toplantıda İran'a karşılık verilmesinin gerekliliği konusunda mutabakat sağlandığı ancak, ABD ve uluslararası camianın baskılarını da göz ardı etmeden bunun nasıl ve ne zaman olacağı konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.


Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ile Gadi Eisenkot'un 13 Nisan'da İran'ın saldırısına hemen karşılık verilmesini önerdiği ancak bu teklifin reddedildiği aktarıldı.


Savaş Kabinesi içinde, misillemeye "kısa, hızlı ve göze göz dişe diş karşılık verilmesi" gerektiğini düşünenler ile "bekleyip, iyi bir plan yapıp güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini düşünenler" olarak iki ayrı grubun oluştuğu kaydedildi.


İsrail devlet televizyonu KAN'ın daha önceki haberinde "İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçildiği" iddia edilmişti.


İran-İsrail gerilimi


İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.


İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.


İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.


İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.




#İran
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#Benny Gantz
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