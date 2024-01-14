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Dünya

İsrail savaş kabinesinde kriz çıktı: Öfkeyle toplantıyı terk etti

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, özel kalem müdürünün katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği iddia edildi.

11:05 - 14/01/2024 Pazar
AA
Yoav Gallant
Yoav Gallant

Gazze'de bataklığa saplanan siyonistler birbirlerini yemeye başladı.


Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı
Yoav Gallant'
ın, özel kalem müdürünün katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gallant'ın Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği iddiasına yer verildi.



Savaş kabinesinde gerilim


Özel kalem müdürünün katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Gallant'ın toplantıdan ayrıldığı ileri sürülen haberde, "Savaş Kabinesi içindeki gerilimin arttığı" belirtildi.


"İşlerimizi bozma uyarısı"


İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberinde, Gallant'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'dan "hükümetin içindeki işlerini bozmamasını istediği" aktarıldı.


The Times of Israel'in haberinde de Gallant'ın sinirlenerek terk ettiği toplantıya daha sonra döndüğü iddiası yer aldı.


İsrail basınına göre, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasında, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen saldırılar ve Gazze'nin geleceğine ilişkin fikir ayrılıkları yaşanıyor.


Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı
Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı

Türkiye dün gece Pençe Kilit bölgesinden gelen acı haberle yıkıldı. Kuzey Irak'ta terör örgütünün üs bölgesine sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı 15 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçik zorlu hava şartlarında Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde terörü tasfiye ederken, ABD/İsrail'in silahlı aparatlarını yok ederken içimizdeki siyasi teröristler de Türkiye'ye kin ve nefret kusmaya devam ediyor. Peki hain saldırının ardında kimler var? İçimizdeki siyasi teröristler cezasız mı kalacak? Çeşitli provokasyonlar ve söylemlerle, iç karışıklığa sebep olacak paylaşımlarla halkı kışkırtmaya çalışan hainlerin bu girişimi resmen açık bir terör saldırısı niteliği taşırken, ABD’nin yüzlerce çocuğu kaçırıp saflarında kullanan örgüte mühimmat, para ve siyasi destek vermesi, Türkiye’de saldırı girişiminde bulunan teröristlerin cebinden İsrail parası çıkması hain saldırıların ardında kimlerin olduğunun en büyük kanıtı oldu.


#İsrail
#Savaş
#Gazze
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