Dünya İsrail savaş uçakları Gazzede Hamasa ait noktaları vurdu
ORTADOĞU

İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneybatısı ile orta kesimindeki En-Nuseyrat Kampı'nda Hamas'a aitroket imalathanesi ile silah üretimi yapılan iki ayrı noktayı vuruğu bildirildi. Saldırıya ilişkin ölü ya da yaralı bilgisi verilmedi.

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Haber Merkezi AA
İsrail savaş uçakları Gazzede Hamasa ait noktaları vurdu
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının yer altında bulunan Hamas'a ait roket imalathanesi ile silah üretimi yapılan iki ayrı noktayı hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının gece Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlere karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

Roket imalathanesinin, Gazze'deki roket üretim noktalarının en büyüğü olduğu bilgisi paylaşıldı.

ÖLÜ VEYA YARALI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Saldırı nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu
OYNAT 00:23
İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneybatısında Hamas'a ait bir noktayı vurduğu belirtildi. Hava saldırısı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den güneydeki Askalan (Aşkelon) kentine atılan 2 roketten birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini, diğerinin ise Askalan yakınlarında açık araziye düştüğünü duyurmuştu.

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