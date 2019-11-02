Dünya İsrail savaş uçaklarıyla Gazzeye saldırdı
ORTADOĞU

İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye saldırdı

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'de belirlenen hedefleri bombaladı. İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada Gazze tarafından atılan 10 rokete karşılık Gazze'deki hedeflerin vurulduğu açıklandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail savaş uçakları Gazze'de İzzeddin Kassam Tugayları'na ait hedefleri bombaladı.

10 rokete karşılık

İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'den fırlatıldığı belirtilen 10 rokete karşılık olarak savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedefleri vurmaya başladığı kaydedildi.

Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgide, hedef alınan noktaların Hamas Hareketi'ne bağlı İzzedin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu aktarıldı.

8 roketi Demir Kubbe düşürdü

  • Öte yandan İsrail ordusu, cuma akşamı Gazze'den İsrail tarafına 10 roket fırlatıldığını, 8 roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü kaydetti.
  • İsrail'in Yediot Ahranot gazetesi konuya ilişkin verdiği haberde, roketlerden birinin Gazze sınırı yakınındaki Sderot kentinde bir eve düştüğü ve ölü ya da yaralı bulunmadığı ifade edildi.
  • Öte yandan fırlatıldığı iddia edilen roketlere ilişkin Gazze'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Ege’de ne planlıyor
DÜNYA
İsrail Ege’de ne planlıyor
ABDden yeni terör koridoru

ABD'den yeni terör koridoru

ABD ​petrol bahanesiyle yeni bir terör koridoru hayal ediyor.
Öldürmeyi iyi bilirsiniz

Öldürmeyi iyi bilirsiniz

​ABD'nin kısa tarihi katliamlar ve soykırımlarla dolu.
500 kişiyi daha attı

500 kişiyi daha attı

​CHP'deki işçi kıyımı geleneğine Adana da katıldı.
Borcu kapat<br>yeni proje üret

Borcu kapat
yeni proje üret

​Erdoğan'dan AK Partili başkanlara talimat geldi.
NSO<br>skandalı büyüyor

NSO
skandalı büyüyor

​İsrail Whatsapp ile 20 ülkeyi izlemiş.
DEAŞ burada yargılanıyor

DEAŞ burada yargılanıyor

DEAŞ'lı terörist ​örgütün kirli yüzünü ortaya koydu.

60 yıl da<br>olsa buradayız

60 yıl da
olsa buradayız

​Diyarbakır'daki evlat nöbeti 2 aydır sürüyor.
Vekili rehin alacaklardı

Vekili rehin alacaklardı

​İki DHKP-C'li için 39 yıl hapis cezası istendi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Selam sana oğlum

Selam sana oğlum

Şehit İsmail Sarıcan memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.
Dünyanın güç haritası değişiyor

Dünyanın güç haritası değişiyor

Suyollarında ABD hakimiyetini bitirecekler.
Rumlar hızla silahlanıyor

Rumlar hızla silahlanıyor

​Rumlar iki modern devriye gemisi için Fransızlarla görüşüyor.
İran Van’da kamyonet üretecek

İran Van’da kamyonet üretecek

​İran'ın otomotiv devi Khodro Company Van'da fabrika kuracak.
Fitch Türkiye <br>kararını açıkladı

Fitch Türkiye
kararını açıkladı

7 ​yıl sonra Türkiye'nin notunda iyileştirmeye gitti.
Beyaz Saray <br>azle karşı hazır

Beyaz Saray
azle karşı hazır

​Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.