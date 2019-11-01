İsrail Ege’de ne planlıyor

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi bölgeden dışlamayı hedefleyen Yunanistan ve İsrail arasıdna son iki günde gerçekleşen üst düzey sivil ve askeri temaslar dikkat çekti. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz iki gün sürecek resmi temaslar için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi Katz Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile biraraya geldi. İkilinin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

The Times of Israel internet sitesi Katz'ın ziyareti sırasında Yunan mevkidaşından, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatına karşı işbirliği ve PKK/YPG'ye ortak yardım teklifinde bulunacağını iddia etti. 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na en çok tepkiyi gösteren ülkelerden biri İsrail'di. Öte yandan Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Christos Christodoulou'nun da Çarşamba günü Tel-Aviv'e bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Yunan Genelkurmay Başkanı'nın İsrailli mevkidaşı Aviv Kochavi ile ortak güvenlik konuları ve askeri işbirliğini geliştirme çerçevesinde görüştüğü bildirildi.