Dünya İsrail Egede ne planlıyor
AVRUPA

İsrail Ege’de ne planlıyor

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi denklemin dışında tutmayı hedefleyen Yunanistan ve İsrail arasında son iki günde üst düzey temaslar dikkat çekiyor. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Atina’da mevkidaşıyla görüştü. İkilinin Ege ve Akdeniz dışında Barış Pınarı Harekatı’na karşı işbirliği ve YPG’ye ortak yardım teklifini görüştüğü belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nikos Dendias (sol) Israel Katz (sağ)
Nikos Dendias (sol) Israel Katz (sağ)

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi bölgeden dışlamayı hedefleyen Yunanistan ve İsrail arasıdna son iki günde gerçekleşen üst düzey sivil ve askeri temaslar dikkat çekti. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz iki gün sürecek resmi temaslar için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi Katz Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile biraraya geldi. İkilinin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

The Times of Israel internet sitesi Katz'ın ziyareti sırasında Yunan mevkidaşından, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatına karşı işbirliği ve PKK/YPG'ye ortak yardım teklifinde bulunacağını iddia etti. 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na en çok tepkiyi gösteren ülkelerden biri İsrail'di. Öte yandan Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Christos Christodoulou'nun da Çarşamba günü Tel-Aviv'e bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Yunan Genelkurmay Başkanı'nın İsrailli mevkidaşı Aviv Kochavi ile ortak güvenlik konuları ve askeri işbirliğini geliştirme çerçevesinde görüştüğü bildirildi.

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