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İsrail savaşı Lübnan'a yayıyor: Hava saldırılarında 558 kişi öldü

İsrail savaşı Lübnan'a yayıyor: Hava saldırılarında 558 kişi öldü

13:2824/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
AA
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Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini bildirdi.
Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini bildirdi.

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'si çocuk 558'e, yaralı sayısının ise bin 835'e yükseldiğini ifade etti. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Terör devleti İsrail, Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.


İsrail'den yapılan açıklamada, dün Lübnan'da yaklaşık 1300 hedefe düzenlenen saldırının ardından bugün de savaş uçaklarının Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı belirtildi.


Açıklamada, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait silah depoları, komuta merkezleri ve bölgedeki askeri altyapının hedef alındığı kaydedildi.


Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yerinde bu sabah saatlerinden itibaren saldırı alarmları çaldı.


İsrail ordusunun hava saldırıları devam ederken Lübnan'dan İsrail'e sabah itibarıyla yaklaşık 100 roket atıldı. Lübnan sınırına yakın Kiryat Shimona yerleşiminde belediyenin deposuna isabet eden bir roket nedeniyle yangın çıktı.


Yerleşimin açık alanlarına düşen bazı roketler nedeniyle bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail itfaiyesi 6 ekiple çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını bildirdi.


İsrail hava savunma sistemlerinin Lübnan'dan atılan roketleri imha etmesi nedeniyle gökyüzünde patlama sesleri duyuldu. İsrail'in kuzeyinde bazı noktalarda açık alanlara, yol kenarlarına roketler düştüğü bildirildi.


Öte yandan, İsrail'in kuzeyindeki stratejik Hayfa kenti semalarında da İsrail savaş uçaklarının sesleri duyuluyor.


İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 558 kişi öldü

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.


Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad yaptığı açıklamada, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'si çocuk 558'e, yaralı sayısının ise bin 835'e yükseldiğini ifade etti.


Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.


Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.


İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor.


Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.


İsrail'in Beyrut'ta vurduğu noktayı Yeni Şafak görüntüledi

Katil İsrail akşam saatlerinde Lübnan'da Hizbullah’a ait bir karargahı vurdu. Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Akil’in yerine getirildiği iddia edilen Ali Karaki'nin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta işgalci İsrail tarafından hedef alındığı bölgeyi Yeni Şafak muhabiri Neslihan Önder görüntüledi. Ali Karaki, İbrahim Akil'in ölümünün ardından görevine üç gün önce getirilmişti. Dahiye’de bu akşam düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği öne sürülüyordu fakat Hizbullah'tan yapılan açıklamada Karaki'nin hayatta olduğu belirtildi. Saldırı sonrası çok sayıda yaralı ambulanslarla hastaneye taşındı. Saldırıda yaşamını yitiren Hizbullah üyesi bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın intikam yemini: Lübnan'da 27 yıl önceki hesabı kapatmak istiyor

Hizbullah'ın 1997’deki Ensariye adlı operasyonu gerçekleştirmesinin ardından 27 yıl geçmesine rağmen İsrail aldığı yarayı hala unutmadı. Bu operasyonda Hizbullah, ‘Şayetet-13’ adlı seçkin deniz komando birliğine mensup 17 kişilik birimi hedef alarak bütün asker ve subayın ölümüne neden olmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, o yıldan beri devam eden kişisel hesabını, Hizbullah’ın "Al-Radwan" biriminin liderleri İbrahim Akil ve Ahmed Vahbi’nin birkaç gün önce Beyrut'un güney banliyösünde öldürülmesiyle kapandığını düşünüyor. Peki gerçekten öyle mi? İsrail, Lübnan'daki 27 yıllık intikamını aldı mı? Bölge bu intikamla savaşa sürüklenecek mi? yenisafak.com bu sorulara cevap aradı...


#israil
#Lübnan
#Hizbullah

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