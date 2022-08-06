Dünya İsrail Savunma Bakanı Gantz Gazzeye saldırıya devam emri verdi
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İsrail Savunma Bakanı Gantz 'Gazze'ye saldırıya devam' emri verdi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının devam etmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İsrail Savunma Bakanı Gantz Gazzeye saldırıya devam emri verdi
İsrail Savunma Bakanı Gantz

Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, Gantz, askeri ve güvenlik yetkilileriyle yaptığı değerlendirme toplantısında, "Gazze Şeridi içinde özellikle İsrail'e füze atılmasının engellenmesi için saldırıların devam etmesi" emrini verdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre de İsrail Ordu Sözcüsü Ran Kochav, "İslami Cihad'a karşı yoğun bir mücadele içinde olduklarını, karadan ve havadan yoğun saldırıya devam edeceklerini" belirtti.

İsrail Ordu Sözcülüğü ise yaptığı yazılı açıklamada, Gazze içinde İslami Cihad'a ait üç askeri noktayı helikopterlerle vurduklarını duyurdu.

Öte yandan, Gazze'den İsrail yönüne füze atılmaya devam ediliyor.

Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot, Ibim, Nir Am gibi Yahudi yerleşim yerlerinde saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağını belirterek, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam ettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk ve 23 yaşında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 sivilin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in dünkü saldırılarında İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Cabir et-Teysiri'nin öldürüldüğü bildirilmişti.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 160 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

İsrail’den Gazze’ye 160 roket fırlatıldı: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
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İsrail’in dün başlattığı \"Şafak Vakti\" operasyonu 2’nci gününde devam ediyor.
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Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki saldırıların hedefi olan Han Yunus kentinde 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
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Açıklanan son verilerle birlikte İsrail saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuğunda bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı.
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Saldırı anı ortaya çıktı<br>İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bir binayı vurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binada bulunan bir adamın üzerine duvar yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkaz altından kalan adamı yaralı şekilde kurtardığı görüldü.
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İsrail’den Gazze’ye 160 roket fırlatıldı<br>İsrail Savunma Kuvvetleri, \"operasyon haftasına\" hazır olduklarını belirterek, dünden bu yana Gazze Şeridi’ne 160 roket fırlatıldığını duyurdu.
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Öte yandan, vurulan hedeflerin en az 6 tanesinin Filistin İslami Cihat Örgütü’ne ait silah üretim atölyesi, 2’sinin silah deposu, 6’sının gözlem noktası ve 5’inin roket fırlatma mevziisi olduğu belirtildi.
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İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü’nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi’nin vurulduğunu duyurmuştu.
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Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
İsrail’den Gazze’ye 160 roket fırlatıldı: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne başlattığı hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri, "operasyon haftasına" hazır olduklarını belirterek, dünden bu yana Gazze Şeridi'ne 160 roket fırlatıldığını duyurdu. Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.
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