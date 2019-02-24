İsrail Şeyh Selheb'e Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi

İsrail polisince bu sabah gözaltına alınan Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir hafta süreyle giriş yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Esir İşleri Heyeti'nin avukatı Muhammed Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisince gözaltına alınan Şeyh Selheb ve Şeyh Bukeyrat'ın, mahkemeye çıkarılmadan 7 gün boyunca Harem-i Şerif'e giriş yasağı getirilerek salıverildiğini söyledi.

İsrail polisi, Şeyh Selheb ve Şeyh Bukeyrat'ı bu sabah Doğu Kudüs'teki evlerine düzenlenen baskında gözaltına almıştı.

Şeyh Selheb, cuma günü İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nı açmış ve beraberindeki Filistinliler ile burada namaz kılmıştı.

OYNAT 01:21 Binlerce Filistinli, işgal güçlerinin kapattığı Er-Rahme Kapısı'nı açtı İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın doğusundaki Er-Rahme Kapısı geçtiğimiz günlerde kilit ve zincirlerle kapatıldı. Filistinliler zincirleri kırıp kapıyı yeniden açtı.

Mescid-i Aksa'da gergin hafta

İsrail güçleri, geçen hafta pazar günü 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi, salı akşamı Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, cuma günü 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa’daki Rahmet Kapısı’nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı’nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.

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