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İsrail son 24 saatte 40 Filistinliyi katletti: Gazze'de can kaybı 41 bin 431’e çıktı

İsrail son 24 saatte 40 Filistinliyi katletti: Gazze'de can kaybı 41 bin 431’e çıktı

15:2222/09/2024, Pazar
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 40 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 41 bin 431'e, yaralı sayısı 95 bin 818'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 40 Filistinli hayatını kaybetti.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 352 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 3 aileye yönelik "katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 58 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının
41 bin 431'e
, yaralı sayısının da
95 bin 818'e
çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.



#gazze
#israil
#soykırım

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