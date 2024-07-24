İsrail soykırımı sürüyor: Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı

ABD Başkan adayı Donald Trump, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Gazze kasabı Binyamin Netanyahu ile Florida'da görüşecek. Trump görüşme öncesi "Ölümcül savaşlar ve şiddetli çatışmalar sona ermelidir. Milyonlarca insan ölüyor ve Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durdurabilecek kapasitede değil" açıklamasını paylaştı.