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İsrail soykırımı sürüyor: Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 artarak 39 bin 145'e çıktı.

14:54 - 24/07/2024 Çarşamba
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Gazze
Gazze

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 artarak 39 bin 145'e çıktı.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 292 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


  • İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, bahsi geçen saldırılarda 55 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 110 kişinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 145'e, yaralananların sayısının da 90 bin 257'ye yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#İsrail
#Gazze
#Filistin
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