İsrail Suriye'ye saldırdı: Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Terör devleti İsrail, Suriye’ye saldırdı. Akşam saatlerinde Hama Havaalanına hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, karadan da Deraa kentinin kırsalını işgal etme girişiminde bulundu. Neva bölgesine giren İsrail askerleri ve Suriye ordusu ile yerel halk arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Yaşanan çatışmalarda çok sayıda işgalci asker yaralandı. İsrail helikopterleri, Suriye'nin Dera kentinin Neva bölgesinde İsrail’in yaralı askerlerini tahliye ediyor.
Bölgede İsrail'e ait iki insansız hava aracı düşürüldü.
Olağan üstü hal ilan edilen bölgede halk İsrail'e karşı mücadele etmek için cephe hatlarına doğru yola çıktı. İsrail geri çekilmemek için bölgeyi topçu ateşine tutuyor.
İşgalci İsrail saldırısının ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak uluslararası kamuoyunu İsrail’e tepki vermek için göreve çağırdı. Bakanlığın açıklamasında, İsrail’in Suriye’nin istikrarını istemediğine de vurgu yapıldı.
Suriye üzerinden Türkiye’ye mesaj
Suriye üzerinden Türkiye’ye mesaj
Hama’ya yönelik saldırıların ardından The Jerusalem Post'a açıklama yapan İsrailli yetkili Suriye'deki son hava saldırılarının amacının "Türkiye'ye bir mesaj iletmek" olduğunu söyledi. Siyonist yetkili, "Suriye'de askeri üs kurmayın ve ülke semalarındaki İsrail faaliyetlerine müdahale etmeyin" mesajının verildiğini belirtti.
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