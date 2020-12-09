İsrail, Suud ailesine nifak tohumu ekti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’a yakın isimlerden Prens Turki al-Faysal’ın, Pazar günü Bayrey’in başkenti Manama’da düzenlenen bir uluslararası konferansta İsrail’i sert sözlerle eleştirmesi, “Kraliyet ailesi içinde İsrail kavgası mı yaşanıyor?” sorusuna sebep olmuştu. İsrail gazetesi Haaretz’de yayınlanan “İsrail Suudi Arabistan Kraliyetine nasıl iç savaş başlattı” başlıklı analizde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iç siyasette kazanım uğruna, iki hafta önce Neom şehrinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la yaptığı gizli görüşmeyi sızdırmasının ardından Riyad’dan gelen sert tepkiye dikkat çekilmesi bu soruyu tekrar gündeme taşıdı. Riyad’ın, Filistin pahasına İsrail’le “normalleşme” girişimlerinden rahatsız olduğu ve 2002 tarihli Arap Barış İnisiyatifinin altının oyulma girişimi olarak gördüğü biliniyor.

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TURKİ BAHREYN’DEN HEDEF ALDI

Prens Turki e-Faysal, Pazar günü katıldığı ve İsrail Dışişleri Bakanı gabi Aşkenazi’nin de konuk olduğu konferansta İsrail’i, Ortadoğu’daki son “Batılı sömürgeci güç” sözleriyle hedef almış ve işgalci yönetimin Filsitinlilere yönelik yürüttüğü politikayı sert ifadelerle eleştirmişti. Turki’nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte İsrail’le Eylül ayında “normalleşme” anlaşması imzalayan Bahreyn’de bu mesajı vermesi hem Arap ülkelerine hem de Riyad’da Filistin pahasına İsrail’le yakınlaşma politikasını destekleyenlere net bir mesaj olarak değerlendirildi.

MEDYA ÜZERİNDEN KARŞILIKLI MESAJLAR

Gizli görüşmenin medyaya sızmasının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi yalanlayan bir açıklama yayınlama yayınladı. Bu yalanlamanın hemen ardından kimliği açıklanmyan bir Suudi yetkili Amerikan Wall Street Journal gazetesine görüşmenin gerçekleştiğini doğruladı. Bu açıklamanın hemen ardından ise Muhammed bin Selman ile Netanyahu görüşmesinin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in bilgisi dışında yapıldığı bilgisi medyaya yansıdı.

BANDAR’IN HEDEFİ FİLİSTİNLİLER

Prens Turki’nin sözlerinin, son dönemde sıklıkla İsrail medyasında görüşlerine yer verilen bir başka Suudi üst düzey yetkili Bandar bin Sultan’la 180 derece zıt olması da dikkat çekti. Bandar, Ekim ayında BAE merkezli Al-Arabiya kanalında Filistinlileri hedef alan çirkin ifadeler kullanmıştı. Turki gibi Bandar da Suudi istihbaratını yöneten ve Washington büyükelçiliği yapan isimlerden. Bandar’ın, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakın isimler arasında olduğu belirtiliyor.

İŞGALCİYE SICAK MESAJLAR

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Ekim 2018’de “İsraillilerin kendi topraklarında yaşama hakkı olduğu” sözleriyle tepkileri üzerine çekmişti. Veliaht Prens, Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail’e ilişkin bu yönde açıklamada bulunan ilk üst düzey Suudi yetkili olmuştu. Bin Selman, Kasım ayının son haftasında da Neom kentinde Netanyahu’yla görüşmesiyle de başka bir ilke imza attı. Veliaht Prens’in İsrail’le yakınlaşmayı ABD’de göreve başlayacak Joe Biden yönetimine karşı bir koz olarak kullanmak istediği değerlendiriliyor.