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Dünya

İsrail terörü her yerde: Yardım TIR'larını vurdu

İsrail, Gazze’deki katliamlarının ilk gününden bu yana şehre insani yardım taşıyan TIR’ların girişini engellerken, bir yandan da bu konvoyları vuruyor. Dün de Gazze'nin kuzeyine geçmeyi bekleyen bir yardım konvoyu İsrail güçlerinin hedefi oldu. Bugüne kadar Gazze Şeridi'ne, sadece 9 bin 831 TIR’ın girişine izin veren terör devleti İsrail, su, gıda, tıbbi malzeme ve ilaç taşıyan yaklaşık 20 bin TIR’ı halen sınır kapılarında bekletiyor.

04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:06 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
İsrail, yardım konvoyunu bombaladı.
İsrail, yardım konvoyunu bombaladı.

İşgalci güç İsrail, insanlık ve savaş suçu işlemeye dünyanın gözü önünde devam ediyor. Son olarak Gazze'nin kuzeyine geçmeyi bekleyen bir yardım konvoyu terör devletinin dün hedefi oldu. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurduğunu belirtti. UNRWA Gazze Direktörü White, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de bu sabah Gazze'nin kuzeyine götürülmeyi bekleyen bir gıda konvoyu İsrail donanması ateşiyle vuruldu" ifadelerini kullandı. White, İsrail'in gıda konvoyuna saldırısında kimsenin yaralanmadığını açıkladı. White'ın açıklamasını paylaşan UNRWA ise "Ateş altında insani yardım ulaştıramayız." ifadelerine yer vererek, Gazze'nin kuzeyi dahil olmak üzere her yerde kalıcı ve güvenli şekilde insani erişime acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı. İsrail'in 4 aydır yoğun bir şekilde saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'ne, Refah ve Kerm Ebu Salim sınır kapıları üzerinden sadece 9 bin 831 yardım TIR'ının giriş yaptığı belirtildi. Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamada, yiyecek, su, yardım malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaç taşıyan 6 bin 947 TIR'ın Refah'tan, 2 bin 884 TIR'ın Kerm Ebu Salim'den girdiği kaydedildi. Yaklaşık 20 bin TIR’ dolusu malzemenin Gazze’ye girmeyi beklediği açıklanmıştı.



#Soykırım
#İsrail
#Filistin
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