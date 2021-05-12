İsrail ülkenin kuzey kıyısındaki gaz sahasını kapattı

Filistin direnişinin adı: İntifada

İşgalci İsrail güçlerinin günden güne artan saldırısı karşılığında Filistinliler yıllardır intifa da hareketiyle direniyor. Son olarak Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıların ardından intifada hareketinin uygulanmaya konulması fikri günden güne ağır basıyor.