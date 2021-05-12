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Dünya İsrail ülkenin kuzey kıyısındaki gaz sahasını kapattı
ORTADOĞU

İsrail ülkenin kuzey kıyısındaki gaz sahasını kapattı

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, son günlerde İsrail ve Filistin'de yaşanan olayların ardından ülkenin kuzey kıyısında yer alan gaz sahasının "tedbir amaçlı" kapatılması talimatı verdi.

Haber Merkezi AA
İsrail ülkenin kuzey kıyısındaki gaz sahasını kapattı
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İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'in ofisinden, İsrail'deki enerji kaynaklarına olası saldırıların önlemesine ilişkin bir yazılı açıklama yayımlandı.

Enerji Bakanı Steinitz, Savunma Bakanlığı yetkilileri ve enerji uzmanlarıyla yapılan istişareler sonrası sahadaki gaz çalışmalarının durdurulması talimatı verdiğini belirtti.

Gaz sahasının kapatılması kararının güvenlik tedbirlerine binaen verildiğini aktaran Steinitz, İsrail genelinde gaz sıkıntısı yaşanmaması için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

  • Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
  • İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
  • Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
  • Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu.

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