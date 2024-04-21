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İsrail vahşetinde 198 gün! Gazze'de katledilen Filistinli sayısı 34 bin 97'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 34 bin 97'ye yükseldi. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 48 kişi öldü, 79 kişi yaralandı

13:26 - 21/04/2024 Pazar
AA
Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail, saldırılarını sürdürüyor.
Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail, saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 198 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 48 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 97'ye, yaralı sayısının da 76 bin 980'e yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.



#Gazze
#İsrail
#Katliam
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