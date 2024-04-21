İsrail vahşetinde 198 gün! Gazze'de katledilen Filistinli sayısı 34 bin 97'ye çıktı

Refah'ın doğusunda, Gazze Şeridi'nin güneyinde Abdel-Al ailesine ait bir evin soykırımcı İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 2'si kadın ve 13'ü çocuk 16 sivil hayatını kaybetti. Aynı aileden hayatta kalanlar ise yaralı olarak tedavi altına alındı.