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İsrail vahşette sınır tanımıyor: Gazze'de sağlık ekipleri hedef alındı yaralılar sokaklarda kaldı

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, Gazze'deki vahşetlerine bir yenisini ekledi. Bazı yaralıların İsrail'in saldırıları nedeniyle hastaneye ulaşamadığı için sokaklarda kaldığını belirten Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Yusuf el-Akkad, sağlık ekiplerinin de hedef alındığı için yaralılara ulaşılamadığını söyledi.

18:56 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 19:15 - 9/12/2023 Cumartesi
AA
Gazze'de sağlık ekipleri, İsrail tarafından hedef alındığı için yaralılara ulaşamıyor. (Foto: Arşiv)
Gazze'de sağlık ekipleri, İsrail tarafından hedef alındığı için yaralılara ulaşamıyor. (Foto: Arşiv)

Gazze Şeridi'ndeki Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Yusuf el-Akkad, bazı yaralıların İsrail'in saldırıları nedeniyle hastaneye ulaşamadığı için sokaklarda kaldığını, sağlık ekiplerinin de hedef alındığı için yaralılara ulaşamadığını belirtti.

Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus kentinde bulunan hastanenin Müdürü Akkad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin ve bölgedeki yaralıların durumuyla ilgili konuştu.

"Hastanedeki durumlar felaket ötesi. Yüzlerce yaralı ve hasta yeterli sayıda yatak olmadığı için yerlerde yatıyor." diyen Akkad, hastaneye her dakika onlarca hasta geldiğini ve hastanenin kapasitesinin yeterli olmadığını ifade etti.

Hastanelerin kapasitesinin üstüne çıkıldı

Gazze Avrupa Hastanesi'nin, Gazze'nin her yerindeki sağlık kurumlarından buraya sevklerin yapıldığı bir ihtisas hastanesi olduğunu kaydeden Akkad, normal şartlarda yaralı ve hastaları tedavi edecek yeterliliğe sahip olduklarını aktardı.

Akkad, binanın 240 yatak kapasiteli olduğuna dikkati çekerek şu an yaralı ve hastaların sayısının ise bu kapasiteyi aştığını dile getirdi.

Halihazırda aynı odada 5 yerine 9 ailenin kaldığını, hastanenin birçok bölümünde hasta ve yaralıların yerlerde yatmak zorunda kaldığını söyleyen Akkad, "Çok sayıda yaralı ise İsrail'in saldırıları nedeniyle hastaneye ulaşamadığı için sokaklarda. Sağlık ekipleri de hedef alındığı için bu yaralılara ulaşamıyor." dedi.

Akkad, "Biraz önce İsrail ordusu, kentin çeşitli bölgelerindeki bazı yaralıları almak için ambulansla hareket eden sağlık ekiplerini hedef aldı. 2 sağlıkçı yaralandı, ambulans zarar gördü ve bulunduğu yerde kaldı." diye konuştu.

Müdür Akkad, İsrail ordusunun yolları tanklarla kesmesi nedeniyle personelin hastaneye ulaşamadığını ve bu nedenle hastanede ciddi sıkıntı yaşandığını sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 274 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.



#Gazze
#israil
#Hastane Saldırısı
#Gazze Avrupa Hastanesi
42 dakika önce
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