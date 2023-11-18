İsrail yalan üretmede Nazileri geçti: Goebbels'in torunları

İsrail ordusu içinde hastaların, sağlık görevlilerinin ve yerlerinden edilen sivillerin bombaladığı Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne girdi. Günlerdir kuşatma altında bulunan hastaneden yayınlanan görüntüler ise pes dedirtti. Ünlü Nazi istihbaratçısı Goebbels’in büyük yalan taktiklerini kullanan İsrail, yalanını desteklemek için her türlü bilgi belgeyi kullanıyor. Baskından önceki günlerde İsrail, Hamas’ın Şifa Hastanesi’nin yeraltında tüneller işlettiği konusunda ısrar ediyordu. Ayrıca hastanenin Hamas için bir komuta merkezi ve askeri karakol olduğunu açıklamıştı.





İSRAİL’İN SENARYOSU İFŞA OLDU

Hastanenin altında Hamas’a bağlı İzzettin Kassam Tugayları’nın tünelleri olduğu, rehinelerin burada saklandığı ve komuta merkezi olarak kullanıldığı yalanını sürdüren İsrail, hastanenin altını üstüne getirse de yalanlarına delil bulamadı. İsrail ordusu sözde kanıt olarak sosyal medyadan bazı görüntüler paylaştı. Direnişçilerin merkezi olduğunu iddia ederek Şifa Hastanesi’ni gaz bombaları ile basan İsrail’in paylaştığı görüntülerin senaryo olduğu ortaya çıktı.





İSVEÇ’TEKİ TURİSTİK TÜNEL ÇIKTI

Ancak İsrail Ordusu tarafından yayınlanan ve Şifa Hastanesi içerinden olduğu öne sürülen görüntülerde el bombaları, askeri yelekler gösterilirken Hamas komuta merkezine dair herhangi bir materyal paylaşılmadı. İsrail’in ‘Şifa Hastanesi’ndeki Hamas tüneli’ dediği görüntülerin 2. Dünya Savaşı’ndan kalan İsveç’teki tüneller olduğu ortaya çıktı. Üstelik söz konusu tünelin İsveç’te turistik gezilere de açık olduğu öğrenildi. Hamas’a ait denilen görüntülerde ise hurma, kitap ve bilgisayar olması dikkatlerden kaçmadı. İşgalci İsrail, tünel ve silah bahanesiyle kuşattığı Şifa Hastanesi’nde iddialarını doğrulayacak delil ortaya koyamadı. Direnişçilerin hastanede olduğuna kanıt olarak gösterilen paslı silahlar ise sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ABD’de normal bir ailenin dahi daha fazla silaha sahip olduğu görüntüleri yayınlayarak, İsrail’in paylaşımıyla dalga geçti.





JENERATÖR ODASINI TÜNEL DİYE GÖSTERDİLER

Daha önce de Şifa Hastanesi’nin MR odasında silah bulduklarını öne süren İsrail, bu kez hastane içinden değil, bahçesinden bir görüntü paylaştı. Söz konusu görüntüde bahçenin bir bölümü kazılmış ve tahrip edilmiş olarak görülüyor. İsrail bahçedeki bu bölgenin Hamas’a ait tünel olduğunu açıklasa da gerçek yine çok başkaydı. İsrail güçleri, 6 günlük Şifa Hastanesi baskınının ardından yayınlanan görüntülerin ABD Başkanı Joe Biden ile de paylaşıldığını açıklandı. Ancak söz konusu görüntülerin hastanenin jeneratörlerinin ve elektrik odasının önündeki kabloların depolandığı yer olduğu ortaya çıktı. Tahrip edilen bölgeye bir motosikletin dahi girebilmesinin mümkün olmadığı belirtilirken, bu yeni yalan da binlerce kullanıcının dalga konusu oldu.





YALANI DEŞİFRE ETTİ

Diğer yandan İletişim Başkanlığı Dezanformasyonla Mücadele Merkezi İsrail’in bir yalanını daha ortaya çıkardı. İsrail propaganda hesaplarından, “Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi” algısı oluşturmak için paylaşılan görüntülerin, Filistin’de kaydedildiği öğrenildi. Söz konusu görüntülerin 5 yıl önce dijital platformlarda yayınlanan bir kısa filmden alındığı tespit edildi.





ABD’DEN İSRAİL YALANLARINA SONSUZ DESTEK

İsrail’in iddiaları, ABD Başkanı Joe Biden tarafından da destekleniyor. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteci, Biden’a, “Hastaneleri korumalıyız.” açıklamasını hatırlatarak, İsrail’in Şifa Hastanesi’ni basmasının “gerekçeli olup olmadığını” sormuştu. Biden, bunun üzerine, hastanenin “karargah” olduğunu ispatlayamayan İsrail’in eylemini savunarak, “Hamas, askerlerini ve karargahını hastanenin altında saklayarak savaş suçu işliyor. Bu bir gerçek. Olan bu” iddiasında bulunmuştu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Hamas’ın söz konusu hastaneleri “saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için” kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.





Güvenli bölge değil hapishane olur

Birleşmiş Milletler’in (BM) 18 yardım kuruluşunun şefleri, işgalci gücün Filistinli sivilleri güneye gönderip Gazze’de sözde ‘güvenli bölgeler’ oluşturulmasına yönelik çalışmalarda yer almayacaklarını duyurdu. Kuruluşlar Arası Daimi Komite (IASC), “İnsani yardım liderleri olarak tutumumuz açıktır: Gazze’de tüm tarafların mutabakatı olmadan, güvenliğin ve diğer temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak ana koşullar sağlanmadan ve bunların uygulanmasını denetleyecek bir mekanizma mevcut olmadığı sürece herhangi bir ‘güvenli bölgenin’ kurulmasına katılmayacağız” açıklamasını yaptı. İsrail’in oluşturmaya çalıştığı bu ‘güvenli bölgelerin’, savaştan kaçan sivilleri dar bir alana yetersiz koşullarda hapsetmenin ciddi sonuçlarını olacağını vurgulayan BM şefleri, böyle bir durumda büyük çapta can kaybı olma riskine karşı uyardı.





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