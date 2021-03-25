Dünya İsrail yanlışlıkla gizli askeri üslerin yer aldığı haritayı paylaştı
ORTADOĞU

İsrail yanlışlıkla gizli askeri üslerin yer aldığı haritayı paylaştı

İsrailli yetkililer, internet ortamında yayımladığı koronavirüs test merkezlerini gösteren bir haritada orduya ait gizli tesisleri ifşa etti.

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İsrail yanlışlıkla gizli askeri üslerin yer aldığı haritayı paylaştı
İsrail'in yanlışlıkla yayınladığı, gizli askeri üsleri de içeren harita.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), koronavirüs testi uygulanan alanları gösteren bir harita ile birlikte gizli askeri üslerin koordinatlarını da yayınladı.

  • Haritada, askeri ve istihbari üsler ile bu üslerin sınırları ve isimleri de yer aldı.

Sağlık Bakanlığı ile ordunun iş birliğiyle hazırlanan harita, Haaretz'in yaptığı uyarıya kadar yayında kaldı. Ordu sözcüsü, haritanın hassas bilgileri içermeyen yeni bir versiyonuyla değiştirildiğini bildirdi.

Haaretz Gazetesine göre, gizli üslerdeki koronavirüs test sahalarının konumları, haritaya askeri yetkililer tarafından yerleştirilmedi.

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