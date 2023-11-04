İsrail yine okul bombaladı: Ölü ve yaralılar bulunuyor

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana artarak devam eden vahşi saldırılarında Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı. Alçak saldırılar tüm dünyada lanetlenirken, İngiliz medyasından The Economist 'vahşeti meşrulaştırmak için skandal bir habere imza attı. "Neden Gazze'deki kurbanların çoğu çocuk" başlıklı grafik haberle adeta İsrail'in çocuk katliamına kılıf uydurdular. İsrail'in adının bile geçmediği haberde, Gazze’de İsrail tarafından öldürülen 10 bin civarındaki Filistinlinin yüzde 40’ının çocuk olmasının nedeni, 'doğum oranının yüksek olması nedeniyle çocuk nüfusunun çok fazla olmasına' bağlandı. The Economist'in skandal haberine tepki yağıyor.