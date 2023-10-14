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Dünya

İsrail yine sivilleri hedef aldı: Lübnan'a yönelik saldırıda iki kişi hayatını kaybetti

Hedef ayırt etmeden bölgede saldırılarını sürdüren işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şebaa beldesine yönelik düzenlediği saldırıda bir çift hayatını kaybetti.

19:47 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
Terör devleti İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Terör devleti İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şebaa beldesine yönelik düzenlediği saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre, İsrail'in topçu atışlarının bazıları Nebatiye vilayetine bağlı sınır üzerindeki Şebaa beldesindeki kimi evlere isabet etti.

Şebaa'daki bir evin isabet aldığı saldırıda, bir çiftin yaşamını yitirdiği ve Mercayun ilçesindeki hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

İsrail ordusundan daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan'dan yaklaşık 30 hava topunun atıldığı belirtilmiş ve bunun üzerine de karşılık verildiği ve saldırının devam ettiği kaydedilmişti.

Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik saldırının ardından Hizbullah Hareketi'nden bir yazılı açıklama yayınlanmıştı.

Ülkenin güneyde, işgal altındaki Kefr Şuba çiftliklerindeki İsrail'e ait dört askeri noktanın havan topu ve roketlerle hedef alındığı aktarılmıştı.






#israil
#Lübnan
#Saldırı
#Sivil Kayıp
28 dakika önce
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