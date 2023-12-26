İsrail zindanlarında korkunç işkence

Gazze’ye acımasızca ölüm yağdıran ve çoğu kadın ve çocuk 20 binden fazla Filistinliyi öldüren terör devleti İsrail’in, tutukladığı binlerce Filistinli mahkuma zindanlarda korkunç işkenceler yaptığı ortaya çıktı. Filistin Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin bir rapor yayınladı. Yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de alıkonulan ve sonra serbest bırakılan Filistinlilerin tanıklıklarının, gördükleri işkencelere dair korkunç ayrıntılar içerdiği, bedenlerinde de bunların izlerinin görüldüğü ifade edildi.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR DA VAR

Cemiyet, Filistinlilerin gördüğü işkencelere ilişkin tanıklıklarının yer aldığı bir video yayınladı. Videoda, ayaklarında ve bileklerinde morluklar ile yaralar bulunan yaşlı bir kişi olduğu görüldü. Bu kişi, Gazze'de alıkonulan ve İsrail hapishanesinden yakın bir zamanda serbest bırakılan gruptaki kişilerden biri olduğunu ifade etti. Cemiyetin açıklamasında, İsrail güçlerinin, Filistinlileri zorla kaybettiği, akıbetlerini, nerede tutulduklarını ve sayılarını açıklamayı reddettiği, bu kişilerin arasında kadınlar, yaşlılar ve çocukların da bulunduğu kaydedildi.

3 SAAT ARALIKSIZ İŞKENCE

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere tüm uluslararası insan hakları kuruluşlarından, alıkoyduğu kişilerin akıbetlerini açıklaması ve bu kişilerin maruz kaldığı işkence ile kötü muameleye son vermesi için İsrail'e baskı yapması istendi. Öte yandan İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan tutuklu olarak tanınan Nail el-Bergusi'nin (66) gördüğü işkencelere dair bilgiler paylaşıldı. Bergusi'nin, Ramallah'ın batısındaki Ofer Hapishanesinden İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Hapishanesine nakledilirken işkence gördüğü, coplar ve tüfek dipçikleriyle şiddetli bir şekilde darp edildiği, Bergusi ve arkadaşlarına yönelik saldırının aralıksız 3 saat devam ettiği kaydedildi.

KEMİKLER KIRILINCAYA KADAR

Filistin Esir İşleri Heyetinin bir avukatı Bergusi ile görüşerek olayı nakletti. Avukat Bergusi’nin mahkumların genellikle göğüs ve kaburga bölgesinden darp edildiğini, bu nedenle vücutlarında kırıklar oluştuğunu anlattığı belirtti. Bergusi tanıklığında, hapishanelerde soğuk havada bile camların 24 saat açık olduğunu, giysi ile örtü bulunmadığını, yemeklerin çok kötü ve miktarının az, odaların da kalabalık olduğunu dile getirdi. Bergusi, ilk olarak 1978'de 19 yaşındayken tutuklanmıştı. Cezaevinden, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşması sonucu 2011'de çıkan Bergusi, sadece 31 aylık özgürlüğün ardından Haziran 2014'te "3 Yahudi yerleşimcinin kaçırılması ve öldürülmesi" olayına tepki olarak yeniden gözaltına alınmıştı.







