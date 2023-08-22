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İsrail zulmü devam ediyor: Yaralılara yardıma koşan silahsız Filistinli sivili başından vurdular

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaraladıkları Filistinlilere yardım etmek için koşan silahsız Filistinli bir sivili başından vurduğu görüntüler gündeme oturdu. Ağır yaralanan Filistinli, hastaneye kaldırıldı.

07:50 . 22/08/2023 Salı
AA
Ağır yaralanan Filistinli, Nablus'taki Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldı

Ağır yaralanan Filistinli, Nablus'taki Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldı

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyindeki Beyta beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, baskına karşı ayaklanan Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi ile müdahale etti.


İsrail askerleri, çıkan olaylarda 8 kişiyi gerçek mermiyle yaraladı.

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir grup Filistinlinin, yaralıların taşınması sırasında ilk yardım ekiplerine yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

O anlarda bir Filistinli sivil, yaralılara müdahale eden gruba yardım için koşarken İsrail askerleri tarafından başından vurularak aniden yere yığıldı.

Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülerde, Filistinli kişinin, sivil ve silahsız olması ve bölgede silahlı bir çatışma ortamı bulunmamasına rağmen başından kasten hedef alınması dikkati çekti.


Ağır yaralanan Filistinli, Nablus'taki Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA muhabirinin Filistinli sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Amid el-Cagub adlı 34 yaşındaki Filistinli, hastanede ameliyata alındı. İki saat sonra ameliyattan çıkan Cagub'un kanamasının durdurulduğu ve yoğun bakıma alındığı kaydedildi.


Görüntüler hakkında İsrail ordusundan bir açıklama yapılmadı.


AA muhabirinin olaya ilişkin görüşüne başvurduğu İsrail ordu sözcülüğü ise yanıt vermedi.

İsrail güçleri, 19 Ağustos'ta Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde düzenlenen ve 2 yerleşimcinin öldüğü saldırının faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskınlar yapmaya devam ediyor.



Fatih'te "Evraklarım eksik buradan kaçmaya çalışıyorum" diyen taksici trafikten men edildi
Fatih'te "Evraklarım eksik buradan kaçmaya çalışıyorum" diyen taksici trafikten men edildi

Fatih'te polis ekipleri, yolcu seçen veya taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı'nda ticari taksileri durdurarak evrak incelemesi yaptı. Ekipler ayrıca taksi şoförlerine yönelik emniyet kemeri kullanma, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine ilişkin denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir sivil trafik polisi, durdurduğu taksi şoförü ile aralarında geçen diyaloğu kamerayla kayıt altına aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, polis memurunun "Taksim'e gidiyor musun?" diye sorduğu şoför "Önümde polis var, evraklarım eksik. Buradan kaçmaya çalışıyorum. Evrak eksik, polis ararsa ceza yazar." yanıtını verdi. Bunun üzerine denetim noktasına getirilerek kontrol edilen taksinin evrakında herhangi bir eksiklik bulunmadığı belirlenirken, sürücüye yolcu seçtiği gerekçesiyle 4 bin 64 lira ceza kesilerek, aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi. Bu sırada cezaya itiraz eden taksi şoförü kendisini durduran polis memuruna tepki göstererek, ceza makbuzunu yere attı. Denetimde, yolcu seçtiği gerekçesiyle bir başka sürücüye de 4 bin 64 lira ceza kesilerek aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.


#Filistin
#İsrail
#Batı Şeria
#Beyta
11 dakika önce
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