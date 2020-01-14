Dünya İsrail zulmünün hedefi çocuklar
ORTADOĞU

İsrail zulmünün hedefi çocuklar

İşgalci İsrail yönetimi, hukuk dışı uygulamarında çocuk ya da yetişkin dinlemiyor. İsrail merkezli insan hakları kuruluşu, Filistinli çocuklara yönelik polis ihlallerini belgeledi. Rapora göre İsrail polisi bazı çocukları şiddet kullana- rak velileri olmadan sorguya aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail yasaları, çocukların gece vakti ya da eğitim kurumlarında gözaltına alınmasını ve gece vakti sorgulanmasını yasaklıyor ancak İsrail polisi, söz konusu Filistinli çocuklar olunca bu yasaları görmezden geliyor.
İsrail yasaları, çocukların gece vakti ya da eğitim kurumlarında gözaltına alınmasını ve gece vakti sorgulanmasını yasaklıyor ancak İsrail polisi, söz konusu Filistinli çocuklar olunca bu yasaları görmezden geliyor.

ÇOCUKLARA GÜVENLİK OPERASYONU

İsrail’deki insan hakları kuruluşu Filistinli çocuklara yönelik polis ihlallerini belgeledi. İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, Tel Aviv merkezli insan hakları kuruluşu “Sivil Haklar Derneği”nce yayımlanan raporda, Doğu Kudüs’teki İseviyye beldesinde aylar önce başlatılan güvenlik operasyonlarında bazıları 12 yaş altındaki 600’den fazla Filistinli çocuğun gözaltına alındığı belirtildi.

BAŞINA GAZ BOMBASIYLA VURDULAR
Raporda, 13 yaşında bir çocuun ifadelerine de yer verildi. Çocuğun, anne babasının evde olmadığını söylemesine rağmen polislerce güç kullanılarak adreslerine baskın düzenlendiğini söylediği kaydedildi. Eve giren polislerin kendisine şiddet uyguladığını belirten çocuk, “Biri başımı koltuğa vurdu. Sonra sert bir cismi başıma vurdu. Herhalde gaz bombasıydı” ifadelerini kullandı.

ZORLA İBRANİCE BELGE İMZALATTI

Raporda İsrail polisinin, İseviyye’de küçük yaştaki çocuklara yönelik de ihlaller gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail polisinin, 12 yaşındaki çocuğu 20 yaşındaki abisiyle gözaltına aldığı, devriye aracında yaşanan dehşetin ardından soruşturmaya tabi tutuldukları ve serbest bırakıldıkları kaydedilen raporda, küçük çocuğun okuyamamasına rağmen İbranice belgeyi imzalamaya zorlandığı ifade edildi.

İstisnalar kaideye dönüştü

  • İsrail yasalarının, polislere gerekli koşullarda talimatları aşma izni verdiğine işaret edilen raporda, bu istisnai durumun her durumda geçerliliğinin mantıksız olduğu, polisin bu koşullar için herhangi bir kanıt sunmadığı belirtildi. Sivil Haklar Derneğinin avukatı Tal Hassin de İsrail polisi hukuk danışmanı Ayelet Elisher’e yazdığı mektupta, Küçük Yaştakileri Koruma Kanunu’nda belirli istisnalar olduğunu bildiklerini ancak bu istisnaların nadiren uygulanması gerektiğini vurguladı. Hassin, örneklere bakıldığında İseviyye bölgesinde istisnaların kaideye dönüştüğünün görüldüğüne işaret etti.

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