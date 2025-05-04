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İsrail'de bomba alarmı: Tel Aviv'de otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı

İsrail'de bomba alarmı: Tel Aviv'de otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı

20:164/05/2025, Pazar
AA
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Arşiv - Tel Aviv'de patlayıcı madde tespit edilen otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Arşiv - Tel Aviv'de patlayıcı madde tespit edilen otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de patlayıcı madde tespit edilen 431 numaralı otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bombanın İsrail bayrağına sarılı vaziyette yerleştirildiği tespit edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv'de Ayalon Kavşağı yakınlarında patlayıcı madde tespit edildi.

Patlayıcı maddenin tespit edildiği otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada ise konunun araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, otoyolda şüpheli bir cisim tespit edildiği ve bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Patlayıcı cismin kim tarafından yerleştirildiğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesi, patlayıcı maddenin İsrail bayrağına sarılı olduğunu aktardı.


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