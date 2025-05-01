İsrail alev alev yanıyor

Terör devleti İsrail, işgal altında tuttuğu Kudüs'ü çevreleyen yangınla boğuşuyor. Kudüs'ün etrafındaki otoyol üzerinde büyük bir yangının çıkması nedeniyle bölgeye 119 itfaiye ekibi ile onlarca yangın uçağı gönderildi. Yetkililer, 10 yerleşim yerinden 7 bin kişinin tahliye edildiğini ve Kudüs'teki Birinci Karayolu'nun trafiğe kapatıldığını bildirdi. Bazı askeri bölgeler de yangından etkilendi, zırhlı askeri araçlar ateş ortasında kaldı. İsrail yetkilileri, yangını söndürmek için Yunanistan, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) başta olmak üzere bazı ülkelerden yardım istedi. İsrail İtfaiye ve Kurtarma Kurumu Komiseri Eyal Caspi, alarm seviyesinin en üst seviyeye çıkarıldığını duyururken İsrail itfaiyesi Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, "Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın” dedi.