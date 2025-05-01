Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail alev alev yanıyor

İsrail alev alev yanıyor

Dış Haberler
04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
10 yerleşim yerinden 7 bin kişi tahliye edildi.
10 yerleşim yerinden 7 bin kişi tahliye edildi.

Soykırımcı İsrail’de Kudüs ile Tel Aviv arasında büyük bir orman yangını çıktı. Alevlerin sardığı 10 yerleşim yeri tahliye edilirken, bazı askeri bölgeler yangından etkilendi, otoyollar kapatıldı. İsrail uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Terör devleti İsrail, işgal altında tuttuğu Kudüs'ü çevreleyen yangınla boğuşuyor. Kudüs'ün etrafındaki otoyol üzerinde büyük bir yangının çıkması nedeniyle bölgeye 119 itfaiye ekibi ile onlarca yangın uçağı gönderildi. Yetkililer, 10 yerleşim yerinden 7 bin kişinin tahliye edildiğini ve Kudüs'teki Birinci Karayolu'nun trafiğe kapatıldığını bildirdi. Bazı askeri bölgeler de yangından etkilendi, zırhlı askeri araçlar ateş ortasında kaldı. İsrail yetkilileri, yangını söndürmek için Yunanistan, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) başta olmak üzere bazı ülkelerden yardım istedi. İsrail İtfaiye ve Kurtarma Kurumu Komiseri Eyal Caspi, alarm seviyesinin en üst seviyeye çıkarıldığını duyururken İsrail itfaiyesi Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, "Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın” dedi.


#İsrail
#yangın
#itfaiye
#yangın uçağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En son deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? 1 Mayıs Muğla, Kütahya, Malatya, Maraş, İstanbul son depremler listesi