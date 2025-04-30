Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail çaresiz kaldı: Yangın için 6 ülkeye el açtılar

İsrail çaresiz kaldı: Yangın için 6 ülkeye el açtılar

19:5330/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İsrail'de çıkan yangın sürüyor.
İsrail'de çıkan yangın sürüyor.

İsrail İtfaiyesi, Kudüs ile Tel Aviv arasında ormanlık alanda çıkan yangının görülen en büyük yangınlardan biri olduğunu belirtip, 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulunduklarını açıkladı. İsrail itfaiyesi Sorumlusu Shmulik Friedman, yangınları kontrol altına almaktan "çok uzak" olduklarını söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail itfaiyesi Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, tarihdeki en büyük yangınlardan biriyle mücadele ettiklerini duyurdu.

Friedman, basına yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın.” ifadesini kullandı.

Kontrol altına alamıyorlar

İsrail itfaiyesinin yangınları kontrol altına almaktan "çok uzak" olduğunun altını çizen Friedman, yangına neyin sebep olduğunu henüz tespit edemediklerini belirtti.

İşgal ettikleri topraklar cayır cayır yanıyor

İsrail'de, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda bugün başlayan yangınlar sebebiyle şu ana kadar 5 yerleşim yeri tahliye edildi.

İsrail, yangına müdahale için aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulundu.

İsrail itfaiyesi, 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibiyle şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.



#İsrail
#Kudüs
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YENİ EVLENECEKLERE İNDİRİM KAMPANYASI 2025: E-devlet indirim kodu nasıl alınır? Yeni evlenecek gençlere indirim desteği başvuru