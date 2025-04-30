İsrail çaresiz kaldı: Yangın için 6 ülkeye el açtılar

İsrail İtfaiyesi, Kudüs ile Tel Aviv arasında ormanlık alanda çıkan yangının görülen en büyük yangınlardan biri olduğunu belirtip, 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulunduklarını açıkladı. İsrail itfaiyesi Sorumlusu Shmulik Friedman, yangınları kontrol altına almaktan "çok uzak" olduklarını söyledi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail itfaiyesi Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, tarihdeki en büyük yangınlardan biriyle mücadele ettiklerini duyurdu.
Friedman, basına yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın.” ifadesini kullandı.
Kontrol altına alamıyorlar
İsrail itfaiyesinin yangınları kontrol altına almaktan "çok uzak" olduğunun altını çizen Friedman, yangına neyin sebep olduğunu henüz tespit edemediklerini belirtti.
İşgal ettikleri topraklar cayır cayır yanıyor
İsrail'de, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda bugün başlayan yangınlar sebebiyle şu ana kadar 5 yerleşim yeri tahliye edildi.
İsrail itfaiyesi, 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibiyle şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.