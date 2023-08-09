İsrail'de Filistinli genci katletmekle suçlanan ikinci zanlı da ev hapsiyle serbest bırakıldı

İsrail medyasına göre, Kudüs Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün söz konusu davanın duruşması görüldü.

Mahkeme, Filistinli genci katleden silahı ateşlediği ifade edilen zanlı Indore'ye, cinayetle suçlayacak yeterli delil bulunmadığını belirterek ev hapsi cezası verdi.

İsrail Emniyet Teşkilatı'ndan bir temsilcinin ise Indore'nin gözaltı süresinin uzatılması için Ramallah'ta bir hastaneden alınmış Filistinli maktulün Arapça adli tıp raporunu mahkemeye sunduğu belirtildi.





Mahkeme, Indore'nin "silah kullandığını itiraf ettiğini ancak canının tehlikede olduğunu düşündükten sonra karşısındakilerin vücutlarına değil havaya ateş açtığını beyan ettiğini" açıkladı.

Indore'nin olay yerine bir cinayet planlayarak gelmediği de karara eklendi.

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) davadaki diğer sanık Elisha Yared hakkında "Filistinlilere yönelik saldırılar için kışkırtıcı ve örgütleyici" faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin mahkemeye bir rapor sunduğu ancak Mahkeme'nin bu raporun söz konusu davaya etkisi olmayacağına hükmettiği aktarıldı.

Mahkeme, dün de 19 yaşındaki Filistinlinin öldürülmesi olayıyla bağlantılı olarak hakim karşısına çıkarılan aşırı sağcı aktivist Yahudi yerleşimci Yared'in tutuklu kalması için yeterli gerekçe bulunmadığına hükmetmişti.

Fanatik Yahudi yerleşimci Yared'in, genç yaşlarından itibaren bölgedeki kışkırtıcı faaliyetleri nedeniyle Şabak'ın izleme listesinde olduğu belirtilmişti.

Yared, yakın zamana kadar iktidardaki koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Limor Son Har-Melech'in sözcülüğünü yapmasıyla da gündeme gelmişti.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin gözaltına alınmasının ardından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı​​​​​​​ Itamar Ben-Gvir ve ülkedeki diğer aşırı sağcı isimlerden davadaki zanlılara destek mesajları gelmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci şiddeti

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirildi.

Aşırı sağcıların iktidara geldiği dönemde, özellikle işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine düzenlediği; araçların, evlerin ateşe verildiği, etrafa ateş açıldığı Filistinlilerin öldürüldüğü veya yaralandığı toplu saldırılarda artış yaşanıyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin açıkladığı verilere göre yılbaşından bu yana Yahudi yerleşimcilerin Filistin beldelerine saldırı düzenlediği 581 olaydan 149'u Filistinlilerin yaralanma veya ölümüyle sonuçlandı.

İnsan hakları örgütleri ise İsrail makamlarını, Yahudi yerleşimcilerin Filistin bölgelerine saldırılarında failleri cezasız bırakmakla eleştiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Burka köyüne 4 Ağustos Cuma akşamı Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği baskında çıkan olaylarda, 19 yaşındaki Filistinli Kusay Cemal Matan yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.