İsrail'de iç savaşın ayak sesleri: Kontrolü tamamen kaybettik

İsrail
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de adı açıklanmayan üst düzey bir polis yetkilisi, "Protestoların kontrolünü kaybettik." ifadesini kullandı.
"Kontrol tamamen kaybedildi"
Gazete, bölgede bulunan polislerin buraya akın eden göstericilerin alana girişini bile engellemediğini yazdı.
Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören "yargı reformu", ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın pazar akşamı görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.
Gallant'ın görevden alınmasının ardından yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülerek yargı düzenlemesini ve Gallant'ın görevden alınmasını protesto ederken Netanyahu'ya da "istifa" çağrıları yaptı.