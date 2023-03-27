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Dünya

İsrail'de iç savaşın ayak sesleri: Kontrolü tamamen kaybettik

İşgalci İsrail'de üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösteriler üzerinde polisin kontrolü tamamen kaybettiğini söyledi.

10:07 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
İsrail

İsrail

İsrail Başbakan
Binyamin Netanyahu
'nun, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Gallant'ı dün görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de adı açıklanmayan üst düzey bir polis yetkilisi, "Protestoların kontrolünü kaybettik." ifadesini kullandı.

Başka bir güvenlik yetkilisi de
"Şu anda dışarıda olanlar delilik. Göstericilerin üzerine tekrar atık su püskürterek olayları yatıştıracağını düşünenler yanılıyor. Bu durumu kontrol altına alamayacağız."
dedi.

"Kontrol tamamen kaybedildi"

Yedioth Ahronoth gazetesi de söz konusu protestolara ilişkin haberinde
"Polis, Savunma Bakanı'nın görevden alınmasının ardından Tel Aviv'in ana arteri Ayalon'da gerçekleşen büyük gösterilerin kontrolünü tamamen kaybetti."
ifadelerini kullandı.

Gazete, bölgede bulunan polislerin buraya akın eden göstericilerin alana girişini bile engellemediğini yazdı.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören "yargı reformu", ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın pazar akşamı görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.

Gallant'ın görevden alınmasının ardından yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülerek yargı düzenlemesini ve Gallant'ın görevden alınmasını protesto ederken Netanyahu'ya da "istifa" çağrıları yaptı.


İç savaş ve darbe tehlikesiyle karşı karşıya İsrail'de Netanyahu'dan geri adım sinyali: Tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacak
İç savaş ve darbe tehlikesiyle karşı karşıya İsrail'de Netanyahu'dan geri adım sinyali: Tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacak

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine binlerce İsrailli sokaklara döküldü. Tel Aviv’de, hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkan birlerce gösterici, ellerinde İsrail bayraklarıyla kentin ana arteri Ayalon Otoyolu'nu çift yönlü trafiğe kapattı. İsrail polisi, göstericilere müdahale ederek yolu yeniden açtı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkede siyasi krize yol açan tartışmalı "yargı reformunun" derhal durdurulmasını istedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülke çapında 13 haftadır kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacağı bildirildi.

#israil
#Kudüs
#protestolar
#Binyamin Netanyahu
#Yoav Gallant
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