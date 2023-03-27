İsrail’de darbe endişesi

İsrail’de Binyamin Netanyahu liderliğindeki ülke tarihinin en ırkçı hükümeti tarafından hayata geçirilmek istenen tartışmalı “yargı reformu” düzenlemesi önümüzdeki hafta nihai oylamaya sunulacak. Bu oylama öncesi başta Tel-Aviv olmak üzere birçok şehirde düzenlemeye karşı düzenlenen protestolarda katılımcı sayısı her geçen gün artıyor. Cumartesi günü 680 bin kişi Netanyahu hükümetini protesto etti. Öte yandan İsrail kurumları özellikle güvenlik bürokrasisi içinde artan bir rahatsızlığın da olduğu kaydediliyor. Axios internet sitesinin haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderlik ettiği Likud Partisi’nin önde gelen isimlerinden ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ordu içindeki yedek ve muvazzaf askerlerde yasaya ilişkin büyük rahatsızlık olduğunu canlı yayında belirtmesi ve “Şimdi kendi sesimle alenen söylüyorum; yasama sürecini durdurmalıyız” çıkışını yapması, İsrail’de “bir darbe endişesi mi yaşanıyor” sorusuna sebep oldu. Netanyahu, açıklamadan saatler sonra Gallant’ı görevden aldı. İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gallant’ın yerine kimin atandığı veya başka detay paylaşılmadı.

Yoav Gallant.

GÜVENLİK KURUMLARINDAN UYARI

Axios’a konuşan bir İsrail Savunma Bakanlığı yetkilisi, Gallant’ın daha önce benzer uyarıyı kapalı kapılar ardında Netanyahu’ya yaptığı belirtti. Gallant’ın geçen Perşembe günü Netanyahu’nun talebiyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Sadece Gallant’ın değil, İsrail ordusu komuta kademesinin ve iç istihbarat teşkilatı Shin Betin de İsrail Başbakanına “yargı reformu”nun ulusal güvenlik konusunda oluşturduğu tehdit konusunda uyarıda bulunduğu haberde ifade edildi.

Binyamin Netanyahu.

ASKERİ SAHADAN SESLER DUYUYORUM

Gallant’ın, Netanyahu’nun gelişmelerin ciddiyetini anlamaması sonrasında kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı hissettiği kaydediliyor. Gallant’ın önceki gün yayınlanan konuşmasında, “(Askeri) Sahadan sesler duyuyorum ve endişeleniyorum. İsrail toplumunda yaşanan olaylar ordunun ve savunma teşkilatının dışında cereyan etmiyor. Öfke, hayal kırıklığı ve korku duyguları daha önce hiç görmediğimiz boyutlara ulaştı. Bu tabloyu Başbakan Netanyahu’ya sundum. (Yargı düzenlemesi) Süreci şu anda durdurmalı ve oturup konuşmalıyız” uyarısında bulunması dikkatlerden kaçmadı.Alarm niteliğindeki konuşmasında, “Ordu içindeki üst düzey subaylar ve askerlerle yaptığım görüşmeler, beni, İsrail’in ‘yakın ve açık bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğu’ konusunda ikna etti” ifadelerini kullanan Gallant, “bunun yaşanmasına izin vermeyeceğiz” çıkışını yaptı. Gallant, yargı reformu tasarısının 25 Nisan tarihine kadar askıya alınmasını talep etmişti.

LİKUD İÇİNDE GALLANT’A DESTEK

Savunma Bakanı Gallant’ın çağrısına, Likud içinden de destek geldi. Likud milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan, Gallant’a katılarak, yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulundu. İsrail Meclisi’nde Dışişleri ve Savunma Komitesi’nin Başkanı olan Edelstein, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gallant’a teşekkür ederek, “Halkın çoğunluğu yargı sisteminde bir değişiklik gerektiğini anlıyor ve bunu istiyor ancak bu, geniş bir fikir birliğine varmak için sabır, diyalog ve kapsamlı bir söylemle yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

680 BİN KİŞİ SOKAKTA

Öte yandan Tel-Aviv’de 200 bin kişinin, gösterilere katıldığı belirtilirken, gösterilerin organizatörleri, diğer şehirlerle birlikte sayının 680 bin civarında olduğunu kaydetti. Bu İsrail’de her 15 kişiden 1’inin protestolara katıldığı anlamına geliyor.











