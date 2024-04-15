İsrail'de iki gün ara verilen eğitime bugün yeniden başlanıyor

Türkiye’nin 7 Ekim’den sonra Filistin’e verdiği en büyük destek El Fetih ile Hamas’ı birleşmeye ikna etmekti. Yeni Şafak’ın edindiği bilgeye göre görüşmelerde Hamas’ı temsil eden Salih el Aruri, birliğe ve Kassam Tugayları’nın feshine sıcak bakıyordu. Ancak Aruri, Türkiye’den geçtiği Lübnan’da İsrail tarafından öldürüldü.