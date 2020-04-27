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Dünya İsrailde Likud Partisi üyeleri bu sözlere çıldırdı Sizin lideriniz Erdoğanla barışmak için yerlerde sürünüyor
ORTADOĞU

İsrail'de Likud Partisi üyeleri bu sözlere çıldırdı: Sizin lideriniz Erdoğan'la barışmak için yerlerde sürünüyor

İsrail Meclisindeki düzenlenen toplantıda, Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti."Ben karizmatik liderleri severim. Hakkında yolsuzluk iddianamesi olanı değil." diyerek Natanyahu'ya gönderme yapan Ahmed et-Tıybi, ''Sizin lideriniz Erdoğan'la barışmak için yerlerde sürünüyor'' ifadelerini kullandı. Bu durum iktidardaki Likud partisi milletvekillerini rahatsız etti.

Haber Merkezi AA
Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

İsrail Meclisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahseden milletvekili Ahmed et-Tıybi, iktidardaki Likud partisi milletvekillerinden tepki gördü.

Ahmed et-Tıybi

Erdoğan övgüsüne kızdılar

Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övmesi, iktidardaki Likud partisi milletvekillerini rahatsız etti.

Tartışma çıktı

Ortak Arap Listesi Bloku bileşenlerinden Arap Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Tıybi'nin ofisi tarafından basınla paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden milletvekili Tıybi ile Likud partisi milletvekilleri arasında tartışma yaşandığı görüldü.

  • İsrail Meclisi'ndeki bir komisyon toplantısında söz alan Tıybi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçağın, Türkiye'de mahsur kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencileri Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı'na getirdiğini belirterek şunları söyledi:

Cumhurbaşkanının ikinci insani hareketiydi

Filistin ve İsrail'den yurda getirilen Türk vatandaşları

"Bu gece evlatlarımızı taşıyan bir uçak daha iniş yaptı. Başvurumuzun ardından bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği ikinci bir insani hareketti. Geçen hafta yine öğrencilerimizi taşıyan başka bir uçak daha gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hafta içinde Türkiye'de mahsur kalan öğrencilerimiz için iki uçak tahsis etti."

Likud Partisi'nden tepki

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekilleri, Tıybi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunmasına tepki gösterdi.

Ben karizmatik liderleri severim, yolsuzluk iddianamesi olanı değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Bunun üzerine Netanyahu'ya dair yolsuzluk dosyalarını hatırlatan Tıybi, Erdoğan'ı işaret ederek, "Ben karizmatik liderleri severim. Hakkında yolsuzluk iddianamesi olanı değil." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Erdoğan ile barışmak için yerlerde sürünüyor

Binyamin Netanyahu
  • Tıybi, tepkilere ayrıca, "Sizin lideriniz Erdoğan'la barışmak için yerlerde sürünüyor." dedi.

İsrail'de binlerce kişi sosyal mesafeye uyarak Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi
OYNAT 00:33
İsrail'de binlerce kişi sosyal mesafeye uyarak Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak için 2 metre arayla meydanda yerlerini aldı.


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