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İsrail'de muhalefet Gazze Kasabı Netanyahu'yu sıkıştırıyor: Erken seçim tarihini belirleme çağrısı

İsrail'de Netanyahu'ya karşı muhalefetin baskısı artarak devam ediyor. Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze Kasabı Başbakan Netanyahu'ya erken seçim tarihini belirleme çağrısında bulundu.

22:38 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:47 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
Gazze Kasabı Netanyahu - Yair Lapid
Gazze Kasabı Netanyahu - Yair Lapid

Lapid, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'ya bir önerim var. Oturalım sen ve ben. Başbakan ve muhalefet lideri olarak. Seçim tarihini belirleyelim." ifadesine yer verdi.

Lapid, bu sürecin bir ya da iki ay süreceğini ama nihayetinde seçimlerin yapılacağını ifade etti.

Gazze'ye yönelik devam eden saldırılara işaret eden Lapid, "Seçimlerin tarihi ve oyunun kuralları konusunda anlaşacağız. Bunun savaş çabalarına zarar vermeyecek şekilde nasıl yönetileceği konusunda da anlaşacağız." ifadesini kullandı.

Gazze Kasabı Netanyahu'dan Lapid'in çağrısına ilişkin bir yanıt gelmedi.

Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye saldırıların başlamasının üzerinden 108 gün geçmesine rağmen başta "Hamas'ı bitirmek" olmak üzere belirlediği hiçbir hedefe ulaşamaması nedeniyle İsrail'de birçok çevrenin eleştirilerinin odağında bulunuyor.


#Gazze Kasabı
#Netanyahu
#israil
#Yair Lapid
3 saat önce
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