İsrail'de muhalefet lideri Lapid: Netanyahu'nun yol açtığı kriz İsrail'in güvenliği için kötü

İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid, X sosyal medya hesabından, ABD'nin, BMGK'nin Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında çekimser oy kullanması ve İsrail'in Washington'a gidecek heyetin ziyaretini iptal ettiğini duyurmasının ardından paylaşımda bulundu.





ABD ile İsrail arasındaki ilişkilere dair, “Kötü kriz, kötü yönetildi, uğursuz.” tepkisini veren Lapid, “Netanyahu'nun ABD ile yol açtığı krize ilişkin kendimize sormamız gereken bir soru var: İsrail için iyi mi, kötü mü?” ifadelerini kullandı.





Lapid, bu soruya yanıt olarak ise, “Kesin cevap şu: İsrail için kötü. Güvenlik için kötü, ekonomi için kötü, İran'ın nükleer sorununa karşı mücadele için kötü, uluslararası duruşumuz için kötü” ifadelerine yer verdi.





BMGK'de Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi





Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.





15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.





Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.



