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İsrail'de Savaş Kabinesi'nde kavga çıktı: Siyonistler birbirine girdi

Terör devleti İsrail'de "Savaş Kabinesi"nin toplantısında, birçok bakanın ordunun yürüttüğü soruşturma nedeniyle Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İsrail ordusu temsilcilerini hedef alması sonucu tartışma çıktığı belirtildi.

16:25 - 5/01/2024 Cuma
AA
İsrail savaş kabinesi
İsrail savaş kabinesi

Terör devleti İsrail'de 7 Ekim sonrası Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulan Savaş Kabinesi içinde savaşın komutası ve esir takası konularında yaşanan anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.


Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, savaş kabinesinin dün geç saatlerde gerçekleşen toplantısında, çok sayıda bakanın Genelkurmay Başkanı Halevi dahil olmak üzere toplantıda bulunan ordu temsilcilerini hedef almasının ardından hararetli tartışmalar yaşandı.

Toplantıda, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, ordunun 7 Ekim olaylarına ilişkin bir soruşturmaya "2005 yılında Gazze Şeridi'nden geri çekilmeyi destekleyen yetkilileri" de dahil etmeyi planladığına ilişkin iddia karşısında öfkesini dile getirdi.


"Rezil bir tartışma patlak verdi"


Habere göre, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz da tartışmalara müdahale ederek, Genelkurmay Başkanı'nı hedef alan bakanlara bağırdı.

Gantz, "Bu profesyonel bir soruşturma, bunun çekilme ile ne alakası var?" ifadelerini kullandı.


İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan bakanlardan biri ise toplantıda “rezil bir tartışmanın patlak verdiğini” söyledi.

Bir başka bakan ise "Bakanların bağırma seslerini toplantı odasının dışından duyduklarını söylediler." dedi.


Bakan, toplantıda yaşananları “utanç verici ve rezalet” şeklinde nitelerken, "Orduyu eleştirebilirsiniz ancak Genelkurmay Başkanı'na bizzat ve durmadan saldırdılar." diye konuştu.


Habere göre Netanyahu ise Genelkurmay Başkanı Halevi'ye "Bazen bakanları dinlemen gerekir." diyerek toplantıyı böldü.


Muhalefet lideri Lapid'den hükümetin değişmesi çağrısı


Öte yandan, muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid de tartışmalı kabine toplantısı sonrası, X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.


Açıklamada Lapid, "Dün gece kabineden sızanlar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunun bir başka kanıtı." ifadelerini kullandı.

Lapid, İsrail hükümeti ve Netanyahu'nun değişmesi çağrısında bulunarak, paylaşımına "Artık gitmeleri gerekiyor." ifadelerini ekledi.


Bağırma sesleri dışardan duyuldu


Bir başka bakan ise "Bakanların bağırma seslerini toplantı odasının dışından duyduklarını söylediler." dedi.


Bakan, toplantıda yaşananları “utanç verici ve rezalet” şeklinde nitelerken, "Orduyu eleştirebilirsiniz ancak Genelkurmay Başkanı'na bizzat ve durmadan saldırdılar." diye konuştu.


Habere göre Netanyahu ise Genelkurmay Başkanı Halevi’ye "Bazen bakanları dinlemen gerekir." diyerek toplantıyı böldü.


Muhalefet lideri Lapid'den hükümetin değişmesi çağrısı


Öte yandan, muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid de tartışmalı kabine toplantısı sonrası, X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.


Açıklamada Lapid, "Dün gece kabineden sızanlar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunun bir başka kanıtı." ifadelerini kullandı.


Lapid, İsrail hükümeti ve Netanyahu'nun değişmesi çağrısında bulunarak, paylaşımına "Artık gitmeleri gerekiyor." ifadelerini ekledi.




#gazze
#israil
#kabine
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