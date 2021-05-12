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Dünya İsrailde Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı
ORTADOĞU

İsrail’de Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı

İsrail’de birçok kentte fanatik Yahudilerin Arapların dükkanlarına saldırdığı ve yağmaladığı bildirildi. Lod kentinde bir Yahudinin bir Filistinliyi öldürmesi ile başlayan ve günlerdir devam eden şiddet olaylarının ardından kentte OHAL ilan edilmişti.

Haber Merkezi İHA
İsrail’de Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı
Yahudiler birçok dükkanı yağmaladı.

İsrail’de tansiyon her geçen dakika yükselmeye devam ediyor. İsrail’in Tiberya ve Bat Yam kentlerinde fanatik Yahudilerin Arapların dükkanlarına saldırdığı ve yağmaladığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, çok sayıda dükkana saldırı yapıldığı ve 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Fanatik Yahudilerin saldırılara destek için sosyal medyadan çağrıda bulunduğu aktarıldı.
Bat Yam Belediye Başkanı Zvika Brot, polisin çıkan olaylar nedeniyle bazı kişileri gözaltına aldığını belirterek, gözaltına alınanların şehrin sakinleri olmadıklarını iddia etti.

İşgalci Yahudiler Yafa'daki Filistinlilerin dükkanlarına saldırdı
OYNAT 00:33
İşgalci Yahudiler Yafa'daki Filistinlilerin dükkanlarına saldırdı
İşgalci bir grup Siyonist, Yafa kentindeki Filistinlilere ait mağaza ve dükkanlara saldırdı.


Lod kentinde sokağa çıkma yasağı


Lod kentinde bir Yahudinin bir Filistinliyi öldürmesi ile başlayan ve günlerdir devam eden şiddet olaylarının ardından kentte OHAL ilan edilmiş, yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. Sokağa çıkma yasağına rağmen kentte çatışmaların devam ettiği bildirilmişti.

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