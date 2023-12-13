İsrail'den Biden'a yanıt: Uluslararası destek olsa da olmasa da Hamas'a karşı savaş sürecek

ABD “İsrail” olarak bilinen soykırım makinesini ara vermeksizin yağlıyor. Biden Yönetimi ’nin BM Güvenlik Konseyi’nde “ insanî ateşkes ”i veto etmesi yüzünden Gazze’de daha fazla çocuk, daha fazla kadın ve daha fazla masum Filistinli hayatını kaybediyor. Bu son derece zalimâne veto, hiç şüphesiz insanlık tarihinin en utanç verici sayfası olarak hafızalara kazınacaktır. Amerikalı yazar Walt Zlotow ABD’nin 8 Aralık tarihli mide bulandırıcı veto kararına şiddetle tepki gösterenlerden sadece biriydi.