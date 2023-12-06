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İsrail'den BM'ye yönelik skandal karar: Filistin İnsani İşler Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesini iptal ettiğini açıkladı. Hastings, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hiçbir yerin güvende olmadığına dikkati çekmişti.

07:31 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 08:10 - 6/12/2023 Çarşamba
AA
Eli Cohen - Lynn Hastings
Eli Cohen - Lynn Hastings

Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM'nin ön yargıları karşısında artık sessiz kalmayacağız!" ifadesini kullandı.


Hastings'i hedef alan Cohen, Filistin İnsani İşler Koordinatörü'nün Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarını ve kara işgalini sürdüren "İsrail'i kınamakla" itham etti.


Cohen, "BM İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in İsrail'deki ikamet vizesini iptal etmeye karar verdim." ifadesini kullandı.


Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılara işaret eden Cohen, "Hamas yerine İsrail'i kınayan birinin BM'de görev yapamayacağını ve İsrail'e giremeyeceğini" vurguladı.

Hastings, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hiçbir yerin güvende olmadığına dikkati çekmişti.


BM İnsani İşler Koordinatörü, "insani ara"nın ardından İsrail'in saldırılara başlamasının "on binlerce kişiyi yiyecek, su, barınak ve güvenli alan bulmak amacıyla giderek daralan alanlara sıkıştırdığını" vurgulamıştı.





#Lynn Hastings
#israil
#İsrail Dışişleri Bakanı
#Eli Cohen
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