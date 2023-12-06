İsrail'den BM'ye yönelik skandal karar: Filistin İnsani İşler Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti

Gazze’deki İsrailli esirlerin, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ölüm riski taşıdıklarını söyleyen Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail’in Filistin halkını Gazze’den zorla göç ettirmeyi planladığı uyarısında bulunarak "Bu planlara dahil olan herkes, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, soykırım ve tehcir suçunun ortağıdır." diye konuştu.